KBO 황금장갑 주인공은? 후보 총 83명 공개… LG ‘12명’ 최다 배출

‘황금장갑’의 주인공을 가려낼 시간이 온다. 한국야구위원회(KBO)는 9일 2025 신한 SOL뱅크 KBO 골든글러브 후보를 발표했다. 이번 KBO리그 골든글러브 후보는 총 83명이며, 올 시즌 정규리그 포지션별 최고의 활약을 펼친 선수 10명만이 최종 수상의 영예를 누릴 수 있다.

골든글러브 후보 선정 기준은 투수의 경우 규정 이닝을 충족하거나 10승 이상, 30세이브, 30홀드 이상 중 한 가지 기준에 해당하면 된다. 포수와 야수는 해당 포지션에서 720이닝(팀 경기 수 X 5이닝) 이상 수비로 나선 모든 선수가 후보 명단에 오른다. 지명타자는 규정타석의 ⅔인 297타석 이상을 지명타자로 타석에 들어서야만 후보 자격이 주어진다.

KBO 정규시즌 개인 부문별 1위 선수는 자격요건에 관계없이 기준이 충족된 포지션의 후보로 자동 등록된다. 단, 타이틀홀더에 한해 여러 포지션 출전으로 어느 포지션에서도 수비이닝 기준을 충족하지 못했을 경우, 최다 수비이닝을 소화한 포지션의 후보가 된다. 수비이닝과 지명타자 타석을 비교해야 할 경우에는 각 해당 기준 대비 비율이 높은 포지션의 후보로 등록된다.

이와 같은 기준에 따라 투수 부문 33명, 포수 부문 7명, 1루수 부문 6명, 2루수 부문 5명, 3루수 부문 6명, 유격수 부문 8명, 외야수 부문 16명, 지명타자 부문 2명 등 총 83명이 후보로 선정됐다.

2025 KBO 골든글러브 후보. 괄호 안의 내용은 2024년 후보 숫자. 표=KBO 제공

모든 포지션에서 후보를 배출한 구단은 없으며, 2025 KBO 정규리그 우승을 차지한 LG가 12명으로 가장 많은 후보를 배출했다.

2025 신한 SOL뱅크 KBO 골든글러브 선정은 9일부터 올 시즌 KBO리그를 담당한 미디어 관계자들의 투표로 이뤄진다. 기존에는 한국시리즈 종료 후 투표가 진행되었으나, 모든 후보가 공정하게 정규리그 성적으로만 평가 받을 수 있도록 하기 위해 투표 일정을 조정했다.

2025 KBO 골든글러브의 주인공은 오는 12월9일 서울 롯데호텔 월드에서 개최되는 골든글러브 시상식에서 공개된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

