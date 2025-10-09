‘579돌 한글날’…문체부, 전국 곳곳서 한글한마당 개최

서울 광화문 광장 세종대왕 동상 앞에서 어린이들과 시민들이 기념사진을 찍기 위해 기다리고 있다. 뉴시스

문화체육관광부는 579돌 한글날을 맞이해 18일까지 전국 곳곳에서 ‘2025 한글한마당’을 개최한다고 9일 밝혔다.



한글한마당 주제는 ‘알면 알수록, 한글’이다. 한글에 대해 더 깊이 알면 알수록 끝없는 가치와 소중함을 되새길 수 있다는 의미를 담았다.

한글날 당일엔 최휘영 장관이 한글학회 등 한글·국어 관련 단체 관계자들과 함께 한글 창제에 대한 감사의 마음을 담아 광화문광장 세종대왕 동상에 꽃을 바친다.

같은 날 세종문화회관에서는 579돌 한글날 경축식이 개최, 한글 발전 유공자에 대한 훈포장 및 표창 수여식이 진행된다.

오는 11일부터 14일까지는 광화문광장을 중심으로 공연과 전시 등 국민이 참여할 수 있는 문화행사가 펼쳐진다.

먼저 11일 저녁 7시 한글한마당 기념행사가 광화문광장 놀이마당에서 열린다. 행사 무대를 완전히 개방해 관객과 소통하는 마당극 형식으로 진행하며, 소리꾼 유태평양이 마당지기를 맡는다. 태권한류와 엠비크루, 조성민 무용단, 래퍼 피타입의 공연 등 한글을 소재로 한 다채로운 볼거리를 선보인다. 이상봉 디자이너는 한글을 의상에 녹여낸 의상마당을 통해 무궁무진한 한글의 매력을 알린다. 아울러 공문서 등에 쉽고 바른 우리말을 쓴 우수 공공기관에 대한 장관 표창 시상식과 우리말빛 보람 수여식도 함께 진행할 계획이다.

이어서 14일까지 한글문화상품의 가능성과 확장성을 모색하는 2025 한글문화산업전: 알면 알수록 더___한글을 개최한다. 더 빛나는 한글, 더 아름다운 한글, 더 새로운 한글이라는 3개의 주제 공간으로 나누어, 2015년부터 올해까지 정부 지원으로 개발된 대표적인 한글문화상품 70여 종을 선보인다. 강익중 작가의 한글 설치작품(작품명: 내가 아는 것) 전시와 이상봉 디자이너의 한글 패션소품과 문화상품 전시 등 한글이 우리 삶에 스며든 다양한 모습도 조명한다. 단순히 읽고 쓰는 문자 체계를 넘어, 예술적·창의적 표현의 소재로 우리 일상에 자리 잡은 한글이 어떤 모습으로 새롭게 거듭날 수 있는지 그 빛나는 가능성을 확인하는 시간이 될 것으로 기대된다.

한글을 주제로 한 문화행사들도 풍성하다. 순수 한글 가사 음악을 전하는 한글 악단 공연, 우리말 창작가요제, 한글을 몸으로 표현하는 한글 비보잉 대회, 한글을 소재로 한 뮤지컬 이도, 스무살 어머니의 꽃 등 다양한 공연이 무대에 오른다. 한글 자모음을 이용한 소품·장식품 만들기, 나의 이름으로 한글 디자인 꾸미기와 얼굴 그림 그리기, 내가 바라는 한글의 미래, 도전! 한글 문제 맞히기, 한글 전등 만들기, 한글 열쇠고리 만들기, 한국교육방송(EBS) 한글용사 아이야 용사와 함께 사진 찍기 등 풍성한 체험활동도 마련된다. 휴식마당에서는 한글로 그림을 그리는 한글화가 진관우의 세종대왕 등 미술작품 5점을 만나볼 수 있다.

한글의 가치와 미래를 탐구하는 학술대회도 이어진다. 오는 13일 외솔회가 대한민국역사박물관에서 디지털 혁명 시대 한글과 한국어 발전 가능성과 과제를 주제로 학술대회를, 14일에는 한글박물관이 한국프레스센터에서 고령사회, 문자와 세대의 연결을 주제로 제3회 국제박물관 포럼을, 17일에는 한글학회가 한글회관에서 광복 이전 한글지의 학술적 성과 및 오늘날 한글의 가치탐색을 주제로 학술대회를, 한글문화연대가 한겨레신문 청암홀에서 공공언어 속 외국 낱말, 외국 문자 관리 방안을 주제로 학술대회를 개최한다.

오는 18일 경복궁 집옥재에서는 한글에 대한 관심을 높이고 정확한 우리말 사용을 장려하기 위한 받아쓰기 대회가 열린다. 지난해에 이어 올해로 2회째 개최되는 이번 대회에서는 예선을 통해 선별된 내국인 120명과 세종학당 우수학습자 외국인 30명 등 총 150명이 한국어 실력을 겨룬다. 개인전(내·외국인 구분)과 팀전(내·외국인 혼합)으로 구분해 대회를 진행하며, 결과에 따라 시상할 계획이다.

전국 국어문화원과 지방자치단체도 한글한마당 행사에 참여해 한글날을 기념하는 다양한 문화행사를 개최한다. 강원대와 영남대, 전남대 국어문화원 등 전국 각지의 22개 국어문화원은 지역 주민이 참여하는 문화행사 등 다양한 온·오프라인 행사를 진행하고, 서울과 대구, 세종 등 지자체도 한글 관련 전시와 체험행사를 통해 알면 알수록 커지는 한글의 매력과 가치를 공유할 예정이다.

