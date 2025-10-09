김남길, 서경덕과 멕시코 한글학교에 교육물품 기증

서경덕 성신여대 교수(왼쪽)와 배우 김남길. 서 교수 제공

배우 김남길과 서경덕 성신여대 교수가 제579돌 한글날을 맞아 한글 세계화 캠페인을 펼쳤다.

두 사람은 멕시코 재 몬테레이한글학교에 스마트 TV, 노트북, 문구류 등 다양한 교육 물품을 기증했다고 9일 밝혔다.

이번 지원은 미국 뉴욕 그루터기 한글학교, 캐나다 밴쿠버 캔남사당 한글 문화학교, 헝가리 부다페스트 한글 배움터에 이어 네 번째다.

김남길과 서 교수는 한글 세계화 캠페인을 펼치고 있다. 세계 곳곳에서 한글 교육을 위해 힘쓰는 주말학교, 한국어를 배우기 위해 스터디 모임을 운영하는 외국인 등을 대상으로 교육 물품을 기증 중이다.

서 교수는 “K-팝, K-드라마 등이 전 세계에 널리 퍼지면서 한글 및 한국어를 배우고자 하는 외국인과 재외동포가 많아져 이들의 교육에 조금이나마 도움이 되고 싶었다”고 전했다.

이번 캠페인을 후원한 김남길은 “전 세계 곳곳에서 한글 교육에 힘쓰고 있는 단체를 수소문해 앞으로도 꾸준히 지원을 해 나가도록 하겠다”고 말했다.

한편 두 사람은 한글의 우수성을 세계에 알리기 위해 2025 한글 한마당 홍보영상에도 함께 출연해 한글 세계화 확산에 힘을 보탤 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]