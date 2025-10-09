‘뮤직뱅크 인 리스본’ 실황 공개…박보검 10번째 월드투어 MC

뮤직뱅크 인 리스본 공연 모습. KBS2 제공

배우 박보검이 10번째 MC를 맡은 ‘뮤직뱅크 월드투어’의 공연 실황이 안방극장에 펼쳐진다.

KBS2는 오는 10일 오후 ‘뮤직뱅크 인 리스본(Music Bank in Lisbon)’이 방송된다고 9일 밝혔다.

2011년부터 시작된 뮤직뱅크 월드투어는 전 세계 각국의 팬들을 직접 찾아가 펼치는 초대형 K-팝 페스티벌로, 이번 리스본 공연은 지난해 공연인 뮤직뱅크 인 마드리드에 이은 20번째 공연이다.

뮤직뱅크 인 리스본은 지난달 27일 포르투갈 리스본 메오 아레나에서 개최되었으며, 전 세계에서 모인 2만여 명의 글로벌 팬들을 열광시켰다.

특히 이번 무대에는 태민(TAEMIN), 에이티즈(ATEEZ), 아이브(IVE), 라이즈(RIIZE), 제로베이스원(ZEROBASEONE), 이즈나(izna) 등 K-팝을 대표하는 최정상 아티스트들이 총출동해 화려한 퍼포먼스를 선보였다.

MC는 2015년부터 2016년까지 뮤직뱅크의 진행을 맡았던 배우 박보검이 맡았다. 박보검은 2017년 뮤직뱅크 인 싱가포르를 시작으로 자카르타, 칠레, 베를린, 홍콩, 파리, 멕시코, 벨기에, 마드리드 등 각국에서 진행된 월드투어에서 꾸준히 MC로 참여하며, 뮤직뱅크 월드투어에서 맹활약하고 있다.

이날 공연에서는 K-팝 대항해시대를 주제로 K-팝이 전 세계를 하나로 잇는 여정을 담았다. 리스본의 낭만과 열정을 배경으로 여섯 팀의 아티스트들이 선보이는 다채로운 무대가 펼쳐졌다. 특히 뮤직뱅크 인 리스본에서만 볼 수 있는 특별 무대들이 최초 공개될 예정이다.

먼저 이즈나는 이날 공연에서 신곡 맘마 미아(Mamma Mia)를 처음으로 공개하며 폭발적인 반응을 끌어냈다.

또한 에이티즈의 성화, 우영, 여상은 블랙핑크 리사의 머니(Money)를 자신들만의 스타일로 소화해 주목받았고, 태민의 대표곡 무브(Move) 무대에는 제로베이스원의 한유진이 함께 올라 색다른 퍼포먼스를 선보였다.

아이브와 라이즈의 무대는 전 세계 팬들을 하나로 만들었으며, 리스본 현지 팬들의 큰 함성과 열정이 더해져 뮤직뱅크 인 리스본의 밤을 화려하게 수놓았다.

