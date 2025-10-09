보이넥스트도어 성호·명재현, ‘환승연애4’ 게스트 출격

보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 성호와 명재현이 티빙 오리지널 ‘환승연애4’에 게스트로 출연해 활약을 펼쳤다.

성호와 명재현은 8일 오후 8시 공개된 ‘환승연애4’의 3, 4화에 게스트로 등장했다. 두 사람은 자신들을 MBTI 유형 중 T(사고형), F(감정형)라고 소개하고 각자의 방식대로 출연진의 서사에 몰입했다. 출연자의 마음이 엇갈리면 안타까워하고 이들이 처한 상황에 감정을 이입하는 등 생생한 리액션을 이어갔다. X를 추리할 때는 “머리가 터질 것 같다”, “도파민이 돋는다”라고 진솔하게 반응해 재미를 더했다.

특히 직접 만든 생생한 가사로 사랑받는 팀인 만큼 연인들이 느끼는 심리를 예리하게 표현해 눈길을 끌었다. 출연진이 미묘한 행동을 하면 “질투가 아니라 자존심이 상해서 ‘질투 아니야’라는 감정과 싸우고 있는 것 같다” 등의 말로 패널들의 찬사를 받았다. 두 멤버의 활약에 패널들은 “‘환승 GPT’ 수준이다. 분석을 너무 잘하고 냉철하게 봐서 멘트를 뺏고 싶을 정도”라며 감탄을 아끼지 않았다.

‘환승연애4’ OST에 참여한 소감도 밝혔다. 성호와 명재현은 “김이나 작사가님이 ‘환승연애’ 시리즈에 잘 어울리는 가사를 써주셨다. 생각했던 상황에서 우리의 노래가 흘러나오니까 기분 좋다”라고 뿌듯해했다. 보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)가 가창한 ‘Ruin My Life’는 지난 1일 공개 후 8일까지 유튜브 인기 급상승 뮤직비디오 순위권에 이름을 올리며 큰 사랑을 받고 있다. 해당 곡은 출연진의 감정이 얽히는 주요 장면에 삽입돼 몰입감을 더한다.

한편 보이넥스트도어는 오는 20일 오후 6시 미니 5집 ‘The Action’을 발매한다. 성장을 향한 포부를 녹인 음반으로, ‘더 나은 나’로 나아가겠다는 당찬 마음가짐이 담겼다. 타이틀곡 ‘Hollywood Action’은 할리우드 스타처럼 자신감 넘치고 당당한 태도를 보여주는 노래다. 흥행 가도를 이어가고 있는 이들의 컴백에 기대가 쏠린다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]