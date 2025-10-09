“파이팅 불어넣겠다”… 새 팀에서 각오 다지는 현대캐피탈 신호진

현대캐피탈 신호진(왼쪽)과 레오. 사진=현대캐피탈 스카이워커스 제공

사진=현대캐피탈 스카이워커스 제공

“팀에 파이팅을 불어넣는 게 제 캐릭터입니다.”

현대캐피탈 아포짓 스파이커 신호진이 팀에 활력을 불어넣겠다고 밝혔다.

일본 나고야 전지훈련 중인 신호진은 “감독님께서 지금 하는 플레이를 그대로 하면 된다고 말씀하셨다. 또 팀에 파이팅을 불어넣어달라고 하시더라. 그게 또 내 캐릭터라고 생각한다”며 “분위기를 확실히 책임질 수 있는 게 나의 장점이기도 하다. 홈이나 원정이나 변함없이 재밌는 배구를 보여드릴 자신은 있다”고 전했다.

새 팀에서 활약을 예고한다. 신호진은 지난 시즌이 끝난 뒤 전광인(OK저축은행)과 일대일 트레이드로 현대캐피탈 유니폼을 입었다. 높은 점프력과 공격력을 보유한 그를 필립 블랑 현대캐피탈 감독이 어떻게 활용할지가 관심사다. 정규리그 개막까지는 불과 2주.

신호진은 “훈련을 며칠 하지 않았지만 수준이 되게 높다. 그런 팀에서는 실수 하나가 매우 크게 느껴진다. 매일 경기하는 느낌으로 훈련하는 것 같다. 호흡은 워낙 세터진이 뛰어나 눈빛만 봐도 잘 된다는 느낌을 받고 있다”고 미소 지었다.

비시즌 대표팀에서 뛰며 바쁜 나날을 보냈다. 국제배구연맹(FIVB) 2025 세계선수권에도 나섰다. 대표팀은 조별리그 탈락의 고배를 마셨다. 신호진은 핀란드와 마지막 3차전에서 팀 내 최다인 24득점을 올리며 경쟁력을 보여줬다.

신호진은 “세계적인 선수들 앞에서 경기하다 보니 위축되는 부분이 존재했다. 비록 결과는 좋지 않았지만 세계 배구 수준을 조금은 경험한 것 같다. 확실히 디테일한 부분에서 수준 차이가 났다”며 “대부분을 보완해야 한다고 느꼈다. 신장이 좋은 선수들이 많다 보니 빠른 플레이했을 때 각을 내는 데 한계가 존재했다. 밀어 때리는 건 물론 어떻게 득점할 수 있을지를 고민하게 됐다. 내 약점인 블로킹과 서브도 보완해야 한다. 세계선수권에서 배운 것을 시즌에 활용해 보겠다”고 강조했다.

옛 동료와도 재회했다. OK저축은행에서 함께한 아시아쿼터 바야르사이한(몽골)과 외국인 선수 레오(쿠바)와 함께 뛴다. 특히 바야르사이한과는 아포짓 자리를 두고 선의의 경쟁을 펼쳐야 한다.

신호진은 “둘 다 친형 같은 느낌이고 티격태격하는 사이다. 팀은 바뀌었지만 실력은 말할 것도 없다”라며 “아무래도 큰 공격을 때려줄 수 있는 선수가 많으면 편하다. 대표팀에서도 그랬지만 경쟁보다는 내가 가진 걸 최대한 보여주려고 한다. 이후의 판단은 감독님의 몫이다. 누가 뛰든 간 팀에 플러스 요인이 될 수 있게 또 긍정적인 방향으로 해봐야 하지 않겠나”라고 힘줘 말했다.

디펜딩 챔피언 현대캐피탈은 2연패에 도전한다. 신호진은 “현대캐피탈은 상당히 공격적인 팀이라는 느낌을 받았다. 팀 컬러가 확실해 이기지 못할 경기를 뒤집었던 것 같다”며 “우승 확률이 높다고 생각하지만 미래보다 차근차근 한 경기부터 집중해야 한다. 자만하지 않겠다”고 다짐했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]