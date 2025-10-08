홍윤화♥김민기 오뎅바 ‘홍뎅’, 故 정세협 추모하며 영업 중단

개그맨 홍윤화·김민기 부부. 사진 = 홍뎅 공식 SNS 계정

개그맨 홍윤화·김민기 부부가 운영하는 오뎅바 ‘홍뎅’이 개그계 동료의 비보로 인해 영업을 잠시 중단했다.

‘홍뎅’ 측은 지난 7일 공식 SNS를 통해 “사랑하는 동료의 갑작스런 비보로 내일. 모레까지 운영을 하지 않습니다. 잘 보내주고 오겠습니다. 좋은 곳에서 아프지 않고 편안하길 기도 부탁드립니다”라는 글을 올려 고인을 애도했다.

이날 추모한 동료는 개그맨 정세협으로, 그는 지난 6일 밤 심장마비로 세상을 떠났다. 향년 41세.

故 정세협. 사진 = 개그콘서트 공식 SNS 계정

1984년생인 정세협은 2008년 SBS 공채 10기 개그맨으로 데뷔해 ‘웃음을 찾는 사람들’, ‘개그투나잇’ 등 공개 코미디 프로그램에서 활약했다. 특히 ‘개그투나잇’의 ‘하오차오’ 코너에서 ‘차오차오’라는 유행어로 얼굴을 알리며 대중의 사랑을 받았다.

정세협은 과거 백혈병 투병 사실을 고백한 바 있으며, 5년간의 치료 끝에 골수이식으로 완치 판정을 받았다. 이후 지난해 KBS 2TV ‘개그콘서트’에 복귀했고, 최근까지도 ‘개그콘서트’ 녹화에 정상적으로 참여하며 활발한 활동을 이어왔다. 갑작스러운 비보에 개그계는 큰 충격과 슬픔에 빠졌다.

한편, 고인의 빈소는 경기 화성 함백산장례식장 2호실에 마련됐으며, 발인은 오는 9일 오전 7시 40분이다. 장지는 함백산추모공원이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

