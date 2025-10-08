구혜선, ‘펼치는 헤어롤’ 셀프 홍보…벤처기업 대표로 활약 중

배우 구혜선. 사진 = 구혜선 SNS 계정

배우 구혜선이 직접 제품 홍보에 나서며 벤처기업 대표로서의 근황을 전했다.

구혜선은 8일 자신의 SNS에 “헤어롤 모델 쿠롤”이라는 글과 함께 셀카 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 구혜선은 헤어롤을 말고 직접 셀카를 촬영하고 있어 눈길을 끈다. 그는 이와 함께 한 브랜드와의 협약서를 공개하며, 본인이 개발에 참여한 제품 홍보에도 나선 모습이다.

최근 구혜선은 ‘펼치는 헤어롤’ 제품으로 특허를 취득하고, 벤처기업 대표로서 새 출발을 알렸다. 지난달 공개한 확인서에는 기업명 ‘주식회사 스튜디오 구혜선’과 ‘혁신성장유형’이 적혀있으며, 유효기간은 9월 3일부터 오는 2028년 9월 2일까지다.

그는 현재 카이스트 과학 저널리즘 대학원에서 공학석사 과정을 이수 중이며, 해당 제품은 학업과 연구를 통해 개발한 결과물로 알려져 있다.

한편 구혜선은 2016년 배우 안재현과 결혼했으나, 2020년 이혼했다. 이후에는 감독, 작가, 화가 등 다양한 예술 활동을 이어오고 있으며, 최근에는 기술 창업과 관련된 행보로 또 다른 영역에 도전하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

