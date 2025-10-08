강행군 속 의미 있는 무승부… 윤정환 “선수들 지쳤는데 잘해주고 있다”

윤정환 인천 감독이 8일 홈에서 열린 수원 삼성전에서 선수들을 바라보고 있다. 사진=한국프로축구연맹 제공

“비겨서 아쉽지만 승점을 땄다. 의미가 있다.”

인천 유나이티드는 8일 홈에서 열린 수원 삼성과의 하나은행 K리그2 2025 33라운드 홈 경기에서 1-1로 비겼다. 하지만 윤정환 인천 감독은 경기 뒤 여유로운 모습이었다. 나흘 만에 치른 강행군 속에 승점을 추가하면서 K리그2 우승 가능성에 한 걸음 다가섰기 때문이다.

윤 감독은 경기 뒤 “굉장히 긴장되는 경기력이었다. 서로 팽팽한 경기력을 보여줬다”며 “비겨서 아쉽긴 하지만 승점을 땄고 선제득점을 했다는 것에 의미가 있다”고 돌아봤다. 그러면서 “연전이고 시즌 막바지로 가면서 선수들이 지쳤는데 잘해주고 있다. 마지막까지 집중해서 하겠다”고 다짐했다.

K리그2 우승이 가까워진다. 인천은 승점 70(21승7무5패)으로 선두 자리를 굳게 지켰다. 2위 수원(승점 60·17승9무7패)과의 승점 차는 여전히 10점 차다. 남은 경기는 불과 6경기. 여기서 승점 9만 더하면 인천은 자력으로 우승을 확정한다.

다만 우승과 관련해서는 아직 확정이 되지 않은 만큼 “결정이 나야 말할 수 있을 것”이라고 말을 아꼈다. 다만 “(지금의 상황이) 수원보다는 낫지 않겠나. 밑의 팀들이 치고 올라오고 있다”고 했다. 더 이상의 부상자가 나오지 않는 게 중요하다. 윤 감독은 “부상자가 나오고 있어서 대비를 하는 게 중요하다. (우승) 결정이 나기 전까지는 (우승을) 한다, 안 한다 조심스럽다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]