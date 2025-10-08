김보라, 순례길 영상 공개…이수현과 다정한 투샷도

배우 김보라가 산티아고 순례길에 오른 근황을 전했다. 사진 = 김보라 SNS 계정

배우 김보라가 산티아고 순례길에 오른 근황을 전했다.

김보라는 7일 자신의 SNS에 “순례 영상”이라는 짧은 글과 함께 직접 다녀온 순례길 여행 영상을 게재했다.

사진 = 김보라 SNS 계정

공개된 영상에는 김보라가 최근 지인들과 함께 스페인의 산티아고 순례길을 걷는 모습이 담겨 있다. 특히 이번 여행에는 가수 악뮤의 이수현도 동행한 것으로 알려져 눈길을 끌었다. 김보라는 이수현과 함께 찍은 다정한 인증샷을 공개하며, 두 사람의 친분을 전했다.

사진 = 김보라 SNS 계정

여행 중인 지난달 28일에는 김보라의 생일을 맞아 지인들이 깜짝 생일 파티를 준비했고, 김보라와 이수현은 케이크를 들고 찍은 기념사진도 남겼다. 영상 속 김보라는 명절 연휴 기간 동안 순례길을 걸으며 한층 자유롭고 편안한 분위기를 드러냈다.

한편 김보라는 영화 ‘괴기맨숀’을 통해 인연을 맺은 조바른 감독과 3년간의 열애 끝에 지난해 6월 결혼했지만, 올해 5월 이혼 소식을 전한 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

