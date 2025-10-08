진태현, 갑상선암 수술 후 근황 “몸 많이 회복…내년 마라톤 준비 중”

배우 진태현이 갑상선암 수술 후 회복 중인 근황을 전하며 건강한 일상으로의 복귀를 알렸다. 사진 = 진태현 SNS 계정

배우 진태현이 갑상선암 수술 후 회복 중인 근황을 전하며 건강한 일상으로의 복귀를 알렸다.

진태현은 8일 자신의 SNS를 통해 “아내와 함께 내년 마라톤 대회들을 준비하고 훈련하느라 정신없이 지내고 있습니다”라며 근황을 전했다. 이어 “다들 연휴 잘 보내고 계시죠? 휴일이 너무 길어서 누워만 있으면 큰일 납니다. 산책 조깅 조금씩 운동하시면서 즐거운 연휴 보내세요”라고 팬들에게 인사를 전했다.

진태현은 “저는 올해 암수술로 인해 3개월 동안 고강도 훈련을 못한 게 너무 속상합니다. 진짜 너무 속상해서 울기도 했습니다”라며 솔직한 심정을 털어놨다. 그는 “올해 싱글 도전이 가능했기에 몸이 아픈 거보다 더 속상했습니다. 그래도 수술 후 계속 장거리조깅과 기본훈련으로 이제 몸이 많이 올라왔습니다”라고 전했다.

또한 그는 “마일리지가 너무 모자라서 올해는 10k,하프까지만 목표기록 도전을 해볼까 합니다”라며 “최선을 다해 몸 상태를 복구해보려 했지만 갑상선암도 암이라 천천히 가야겠습니다. 감기 코로나만 걸려도 우린 난리잖아요. 내년 동마까지 몸무게 66k 언더 채식위주식단 건강관리 최선을 다할까 합니다”라고 목표를 밝혔다.

진태현은 마지막으로 “여러분 인생에 목표가 있는 게 얼마나 아름다운 일인지 달리기를 시작하세요”라며 응원의 메시지도 전했다.

한편 진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼했으며, 슬하에 딸을 두고 있다. 최근 갑상선암 수술을 받고 회복 중이며, 꾸준히 활동을 이어가고 있다.

