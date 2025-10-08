박서진, ‘당신 이야기’ 오늘 발매…“일본어 가사도 고민 중”

박서진 '당신 이야기' 발매. 크레아 스튜디오 제공

‘현역가왕2’ 가왕 박서진이 우승 특전 곡 ‘당신 이야기’ 발매를 앞두고 소감을 전했다.

박서진은 8일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 당신 이야기를 발매한다.

당신 이야기는 다수의 히트곡을 작곡한 트롯계 최고 마에스트로 윤명선과 국가대표 일타 트롯 가수 박서진이 힘을 합친 곡이다.

현역가왕2 마스터이기도 했던 윤 작곡가를 프로듀서로 만난 소감에 대해 박서진은 “윤명선 작곡가님은 약간 어디로 튈지 모르는 탱탱볼 같은 스타일의 작곡가다. 사적인 대화를 하다 가도 영감이 떠오르는 것을 보면서 아티스트의 면모를 느꼈다”며 “녹음실 안에서는 마치 저를 악기처럼 지휘를 하셨고, 저는 작곡가님의 지휘에 따라 노래를 불렀는데 처음에는 ‘이게 될까?’라는 걱정 반, 의심 반이었지만 놀랍게도 노래가 잘 불러졌다. 새로운 경험이었다”고 말했다.

당신 이야기를 부를 때 신경 쓴 부분에 대해선 “감정을 내려놓고 덤덤하게 부르려고 노력했다”고 짚었다. 그는 “당신 이야기는 마음에 안정이 필요할 때, 위로가 필요할 때 들어주셨으면 한다”며 “제 팬층인 여성분들도 좋지만 남성분들께서 들어봐 주시고 노래방에서 사랑하는 가족분들에게 용기 내서 불러봐 주시는 건 어떨까 한다”고 생각을 밝혔다.

현역가왕2 앵콜 콘서트에서 팬들이 눈물을 훔친 이유 역시 위로가 닿았기 때문이라고. 박서진은 “처음 시작에는 잔잔한 음악에 느린 곡이라고만 생각하다가 가사를 듣고는 위로를 받는다고 느끼신 것 같다. 평소 사랑하는 사람에게 전하고 싶거나, 반대로 듣고 싶은 얘기의 가사가 공감대를 형성한 게 아닌가 싶다”고 돌아봤다.

박서진은 한일 톱7 합동 콘서트에서도 당신 이야기를 부를 예정이다.

그는 “가능하다면 당신 이야기를 일본 관객들을 위해 일본어 가사로 부르는 건 어떨지 고민 중”이라며 “또 일본 팬들에게는 저의 장구 퍼포먼스가 댄스가 아닌 악기로 활용되는 것을 보여주고 싶다. 우리 전통악기인 장구와 함께 노래하는 모습으로 흥과 한, 두 가지를 다 보여드리고 싶다”고 바랐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

