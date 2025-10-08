9월 메디힐 퓨처스 루키상 투수 상무 김민재·타자 상무 박한결 선정

사진=KBO 제공

2025 메디힐 KBO 퓨처스리그의 9월 퓨처스 루키상 수상자로 상무 김민재와 박한결이 선정됐다. 투수 김민재는 WAR 0.63, 타자 박한결은 WAR 1.00을 기록했다.

김민재는 신일고와 동원과학기술대를 거쳐 2024 신인 드래프트에서 8라운드 76순위로 지명돼 KIA에 입단했다. 2025년 5월 상무에 입대했다. 박한결은 경북고를 졸업하고 2023 신인 드래프트 2라운드 14순위로 NC에 지명된 뒤, 마찬가지로 올해 5월 상무에 합류해 퓨처스리그에서 꾸준히 활약하고 있다.

김민재는 9월 한 달간 퓨처스리그 3경기(2경기 선발) 등판해 총 14이닝을 소화하며 평균자책점 0.64(남부 1위)를 기록하고 3승(남부 1위)을 거뒀다. 압도적인 제구력과 안정적인 경기 운영으로 팀의 상승세를 이끌며 올 시즌 마지막 루키상의 주인공이 되었다.

박한결은 9월 15경기에 출전해 타율 0.373(남부 5위), 장타율 0.765(남부 1위)를 기록했다. 특히 홈런 5개(남부 1위)와 더불어 20타점(남부 1위)을 올리며 득점권 상황에서의 뛰어난 집중력이 돋보였다.

9월 월간 메디힐 퓨처스 루키상 수상자에게는 기념 트로피와 함께 메디힐의 후원을 통해 상금 50만원과 부상으로 50만원 상당의 메디힐 코스메틱 제품이 제공된다.

한편, 월간 메디힐 퓨처스 루키상은 퓨처스리그 타이틀스폰서인 메디힐의 후원을 통해 2024년 처음 제정됐다. 퓨처스리그에서 활약하는 저연차 선수들을 격려하고 성장하는 유망주 선수들의 육성을 지원하기 위해 기획됐다.

수상 기준은 입단 1~3년차 선수 중 퓨처스리그에서 규정 이닝 또는 규정 타석을 충족한 선수를 대상으로 한다. 퓨처스리그 월간 WAR(대체 선수 대비 승리 기여도) 기준 최우수 투수와 타자를 선정하는 시상이다.

