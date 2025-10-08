두산 잭로그, LG 오스틴, 2025 KBO리그 9-10월 ‘쉘힐릭스플레이어’

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)와 한국쉘석유주식회사가 함께 시상하는 ‘쉘힐릭스플레이어’의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 9-10월’ 수상자로 두산 투수 잭로그와 LG 내야수 오스틴이 선정되었다.

쉘힐릭스플레이어는 대체 선수 대비 승리 기여도(WAR)를 기준으로 선정한다. 9-10월 투수 부문에서는 두산 잭로그가 WAR 1.28로 1위를 차지했다. 잭로그는 9-10월 동안 총 25이닝(공동 6위)을 소화하며 평균자책점 1.08(1위), WHIP 0.92(4위)를 기록했다. 삼진 또한 27개(공동 7위) 잡아내는 등 안정적인 경기 운영과 강력한 구위를 선보이며 올 시즌 마지막 쉘힐릭스플레이어 투수 부문 수상의 영예를 안았다.

오스틴은 9-10월 동안 WAR 1.67을 기록하며 타자 부문 수상자로 선정됐다. 오스틴은 타율 0.414(2위), OPS 1.247(2위)를 비롯해, 안타 29개(공동 1위), 타점 22개(공동 3위), 홈런 6개(공동 4위)를 기록하며 팀 중심 타선을 이끌었다. 탁월한 장타력과 출루 능력으로 9-10월 쉘힐릭스플레이어 타자 부문 수상자로 선정됐다.

잭로그와 오스틴에게는 한국쉘의 후원으로 시상금 100만 원이 지급된다.

한편 한국쉘은 최상의 엔진 성능 유지를 통해 운전자의 ‘드라이빙 열정(Passion for Driving)’을 응원하는 브랜드 캠페인 ‘쉘 힐릭스 드라이브-온(Shell Helix Drive On)’의 일환으로, KBO리그 선수들이 최고의 야구 퍼포먼스를 발휘할 수 있도록 올시즌 내내 매월 ‘쉘힐릭스플레이어’ 시상을 후원해왔다.

