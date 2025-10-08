피원하모니, 美 빌보드 200서 ‘9위’…자체 최고 성적

그룹 피원하모니. FNC엔터테인먼트 제공

그룹 피원하모니가 빌보드 차트에서 자체 최고 기록을 세우며 저력을 과시했다.

7일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 피원하모니 첫 영어 앨범 ‘엑스(EX)’는 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 9위를 기록했다.

이와 함께 톱 앨범 세일즈와 톱 커런트 앨범 세일즈, 인디펜던트 앨범 2위, 바이닐 앨범 15위에 이름을 올렸다. 또한 피원하모니는 아티스트 100 7위를 기록했다.

피원하모니는 2023년 미니 6집 하모니: 올 인(HARMONY : ALL IN)으로 빌보드 200 첫 진입한 후부터 지속 성장 중이다. 정규 1집 때깔(Killin’t It), 미니 7집 새드 송(SAD SONG), 미니 8집 더!(DUH!), 엑스까지 다섯 작품 연속 이 차트 최상위권에 오르는 기염을 토했다.

한편 엑스는 지난달 26일 발매했다. 피원하모니의 키치하고 밝은 매력을 담은 것이 특징이다. 동명의 타이틀곡은 청량하고 경쾌한 신스 사운드와 멤버들의 톡톡 튀는 보컬이 어우러졌다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

