‘소다팝‘ 쿠시, 비비엔과 11일 결혼…9년 열애 결실

프로듀서 쿠시(본명 김병훈)와 비비엔(본명 차현정)이 2016년 열애 인정 후 9년 만에 백년가약을 맺는다.

8일 소속사 더블랙레이블은 “두 사람이 오는 11일 백년가약을 맺는다. 이외 결혼 관련 자세한 내용은 공개하기 어려운 점 양해 부탁드린다”고 밝혔다.

쿠시는 2003년 힙합듀오 스토니스컹크로 데뷔했다. 2007년부터 작곡가로 활동하고 있다. YG엔터테인먼트에서 테디와 함께 그룹 빅뱅, 투애니원(2NE1), 조현아, 헤이즈 등 아티스트 곡에 참여했다. 최근에는 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스 속 사자보이즈의 소다 팝(Soda Pop)을 공동 작사·작곡해 주목받았다.

모델 겸 작곡가 비비엔은 그룹 소녀시대 유리의 사촌동생으로 잘 알려져 있다. 2015년 패션지 쎄시 모델 콘테스트 1위로 데뷔했으며 이후 다양한 광고에 출연했다. 지난해 엠넷 아이랜드2: N/a에서 프로듀서로 활약했다. 쿠시와 함께 블랙핑크 지수의 꽃, 헤이즈 빙글빙글, 조현아 줄게 등을 작업하기도 했다.

