잉글랜드 황금세대의 부진 이유? 레전드 제라드 “우리 모두 이기적인 루저였다”

“우리 모두 이기적인 루저였다.”

잉글랜드 축구대표팀 레전드 스티븐 제라드가 현역 시절 대표팀이 원팀이 되지 못했다고 털어놨다. 대표팀에 합류한 것도 즐겁지 않았다고 회상했다.

제라드는 8일 전 축구선수 리오 퍼디난드가 진행하는 팟캐스트 ‘리오 퍼디난드 프레젠츠’에 출연했다. 제라드는 영국 대표팀 역대 4번째로 많은 A매치 114회에 출전했고 14년간 국가대표로 활약한 레전드다. 2010 남아공월드컵과 2014 브라질 월드컵 때 주장을 맡으면서 팀의 구심점 역할을 했다.

제라드의 대표팀 시절은 잉글랜드는 황금세대라고 불렸다. 마이클 오언과 데이비드 베컴을 비롯해 웨인 루니, 폴 스콜스, 퍼디난드, 제이미 캐러거, 게리 네빌, 존 테리, 프랭크 램파드 등 쟁쟁한 스타들이 주축을 이루고 있었다. 하지만 이름값에 비해 성적은 기대에 미치지 못했다. 당시 잉글랜드는 월드컵과 유럽축구연맹(UEFA) 유로 등에서 8강을 넘어본 적이 없다.

제라드는 그 이유로 원팀이 안됐기 때문이라고 짚었다. 제라드는 “왜 우리는 20살, 21살, 22살, 23살 때 서로 연결되지 못했을까. 자존심 때문이었을까 아니면 경쟁심 때문이었을까”라며 “왜 그때는 잉글랜드 대표팀 동료로서 서로 연결될 수 없었을까”라고 전했다.

그러면서 “잉글랜드 문화 때문에 우리 모두 서로 연결되지 않았던 것 같다. 모두 방에만 갇혀 있었다. 서로 친절하지도 않았고 연결되지도 않았다. 우린 하나의 팀이 아니었다. 어떤 단계에서도 진정으로 훌륭하고 강한 팀이 된 적이 없었다”고 고백했다.

제라드는 네빌과 스콜스의 최근 관계에 대해 “두 사람은 20년지기 친구처럼 보인다”고 했다. 선수 시절에는 그러지 않았다는 의미다. 퍼디난드와 자신의 관계에 대해서도 “지금이 그 어느 때보다 가깝다”고 했다.

대표팀에 합류했을 때 즐겁지 않았다고도 했다. 제라드는 “정말 싫었다. 호텔 객실도 싫었다”며 “몸이 안 좋은 날이 많았다. 7시간 동안 방에 갇혀 있는데 무얼 어떻게 해야 할지 생각에 잠기곤 했다. 소셜미디어도 없었고 DVD플레이어도 없었다. 늘 우울하고 침울했다”고 했다. 그러면서 “처음에는 대표팀에서 뛰는 걸 자랑스러워했지만 팀의 일원이라는 느낌을 받지 못했다. 동료들과의 유대감도 느끼지 못했다”고 설명했다.

제라드는 “우리가 더 팀워크가 좋고, 더 단결하고 서로를 더 좋아했다면, 그런 감정이 경기력에서 더 잘 드러났을 거라고 생각한다”고 강조했다.

제라드는 최근 넥슨이 주최한 ‘2025 아이콘 매치: 창의 귀환, 반격의 시작’ 참가를 위해 방한했다.

