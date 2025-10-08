한석규, 아들 죽인 민성욱과 재회…‘신사장’ 최고 시청률 8.4%

신사장 프로젝트 방송화면. tvN 제공

한석규가 아들을 죽인 범인 민성욱의 실체에 가까워졌다.

지난 7일 방송된 tvN ‘신사장 프로젝트’ 8회에서는 신사장(한석규 분)이 아들을 앗아가고도 죗값을 치르지 않은 채 탈주한 윤동희(민성욱 분)를 집요하게 추적하며 그의 범죄와 금전 사이의 수상한 연결 고리를 포착하는 모습이 그려졌다.

이날 신사장은 행정복지센터 주무관 김수동(정은표 분)으로부터 예상치 못한 소식을 들었다. 며칠 전 윤동희 명의의 휴대폰으로 스팸 문자가 도착했고 이를 추적한 결과 해외 은행 계좌에 백만 불이 입금된 사실이 확인됐다는 것.

정체불명의 자금 흐름을 주목하던 신사장은 전직 조직폭력배, 현직 건설사 대표인 김승태(정욱진 분)에게 은밀히 도움을 요청했다. 이후 김승태는 한 유치원 부지를 매입하며 주변이 모두 사유지라 흔적을 감출 수 있다는 의미심장한 말을 남겼고 신사장은 창고까지 추가로 마련해달라고 부탁해 그의 계획에 대한 호기심을 더했다.

아울러 백만불이 입금된 날짜에 윤동희의 주치의가 투신해 죽었다는 사실을 파악한 신사장은 김수동의 도움으로 해외 은행 계좌에 돈이 입금된 횟수가 총 세 차례라는 추가적인 정보 역시 알게 됐다. 신사장은 이를 경찰 최철(김성오 분)에게 전달했고 최철은 앞선 두 차례의 입금일마다 과거 자신이 추적하던 사망 사건이 있었다는 사실을 짚어냈다. 다만 신사장의 아들이 죽었던 날에는 입금 내역이 없어 새로운 물음표가 떠올랐다.

그렇게 의구심만 커져가던 찰나 윤동희는 뜻밖의 순간에 신사장의 앞에 모습을 드러내 충격을 안겼다. 최철이 윤동희의 칼에 찔려 쓰러지는 장면을 목격했기 때문. 특히 신사장이 곧장 달려갔으나 이미 차량에 올라탄 윤동희는 차창 밖에서 분노를 드러내는 신사장을 섬뜩한 눈빛으로 응시해 숨 막히는 대치 현장이 펼쳐지며 강렬한 엔딩을 완성했다.

한편 조필립(배현성 분)은 6개월째 임금 체불에 시달리는 헬스 트레이너 모선미(김희정 분)를 돕기 위해 움직였다. 과거 모선미가 청년 창업 가맹점주로 집단 소송에 나섰다가 패소했을 당시 본사 측 변호사로서 안타까웠던 기억이 여전히 마음에 남아 있었기 때문. 이에 조필립은 신사장과 함께 헬스장에 잠입 후 열악한 근무 환경을 파악하며 최선을 다했다.

그러나 이 사실을 눈치챈 조필립의 선배이자 헬스장 측 고문 변호사 두동석(홍우진 분)의 개입으로 점장은 모선미에게 한 달 월급을 먼저 지급, 발리 지점 매니저직을 제안하며 회유에 돌입했고 모선미는 결국 모든 게 해결됐다며 조필립에게 없던 일로 해달라고 했다.

그렇게 사건이 일단락된 듯했지만 방송 말미 의외의 반전이 펼쳐졌다. 조필립과 이시온(이레 분)이 모선미를 찾기 위해 헬스장을 찾았으나 그곳은 이미 텅 빈 공터로 변해 있었고 그 앞에는 눈물 흘리는 모선미만이 남아 있어 두 사람을 놀라게 했다. 불길한 기운이 감도는 가운데 과연 조필립과 이시온이 모선미에게 어떤 이야기를 듣게 될지 관심이 집중된다.

한편 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 이날 8회 시청률은 수도권 가구 평균 6.7%, 최고 7.7%, 전국 가구 평균 7.2%, 최고 8.4%으로 전 채널 동시간대 1위를 기록했다. 또한 tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서는 케이블 및 종편 채널에서 1위에 이름을 올렸다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

