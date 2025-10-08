PS 최초 단 1안타 승리…삼성이 마주한 과제

사진=삼성라이온즈 제공

이변은 없었다. 프로야구 삼성이 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 무대에 선다. 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 와일드카드(WC) 결정 2차전서 3-0 승리를 거뒀다. 앞서 WC 결정 1차전서 1-4로 패했던 삼성은 업셋 위기를 극복, 다음 관문으로 향하게 됐다. 정규리그를 4위로 마친 삼성은 WC 결정전 2경기서 한 번의 승리 혹은 무승부만 더해도 시리즈 승자가 된다. 9일부터 SSG와 준PO를 치른다.

마운드의 힘이 엿보였다. 이날 선발투수로 나선 원태인은 6이닝 4피안타 무실점을 마크, 승리의 발판을 마련했다. 바통을 이어받은 김태훈(⅔이닝), 이승민(1이닝), 헤르손 가라비토(1⅓이닝)도 실점 없이 뒤를 받쳤다. 팽팽한 접전 속에서도 좀처럼 주도권을 뺏기지 않은 배경이다. 경기가 열린 삼성라이온즈파크가 리그서 손꼽히는 타자 친화적 구장이라는 점을 떠올리면 더욱 놀랍다. 삼성라이온즈파크는 홈플레이트부터 좌·우중간 펜스까지의 거리가 가장 짧다.

다만, 방망이 쪽은 아직까지 완전한 컨디션이 아닌 듯하다. 이날 삼성이 때려낸 안타는 단 1개뿐이다. 1회 말 선두타자 이재현이 좌전 안타를 치고나간 것이 전부다. 타점도 없다. 삼성은 1회 말 상대 선발투수 로건 앨런이 흔들리는 틈을 타 볼넷 4개를 얻어내며 2득점을 올렸다. 8회 말 추가점수는 발로 만들어냈다. 선두타자 김헌곤이 볼넷을 골라나갔다. 이재현의 희생번트로 2루까지 진루한 뒤 기습 도루로 3루를 훔쳤다. 김성윤의 희생플라이로 홈을 밟았다.

삼성의 1안타 승리는 역대 PS를 통틀어 봐도 진기한 장면이다. 최소 안타 승리 신기록이다. 종전 기록은 3안타로, 1996년 10월8일 쌍방울이 현대를 상대로 기록한 것을 비롯해 총 7차례 있었다. WC 결정전으로 범위를 좁히면 역대 최소 안타 승리 기록은 2016년 10월10일 KIA가 LG를 상대로 한 5안타였다. 정규시즌 뜨거운 방망이를 자랑했던 삼성이기에 더욱 놀랍다. 삼성을 올 시즌 팀 타율(0.271) 2위를 기록했으며 팀 홈런에선 161개도 압도적 1위에 올랐다.

사실 이날뿐만이 아니다. 삼성은 WC 결정 1차전에서도 장단 5안타에 그쳤다. 당시 NC가 때려내 안타(10안타)에 절반 수준이다. 삼성이 자랑하는 홈런도 단 한 개뿐이었다. 5회 말 이성규가 때려낸 것이 유일하다. 2경기를 치르는 동안 삼성의 팀타율은 0.115에 머물렀다. 이 기간 NC가 0.231을 마크한 것과 대조되는 부분이다. 준PO에서 만나는 SSG는 투수력이 좋은 편이다. 정규시즌 팀 평균자책점 3.63으로, 한화 다음이다. 철저한 대비가 필요한 대목이다.

