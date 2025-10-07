상대는 정해졌다…준PO 앞둔 SSG “원팀의 힘으로, 더 높이 비상하겠다”

사진=SSG랜더스 제공

“원팀 랜더스의 에너지로, 더 높이 비상하겠다.”

프로야구 SSG랜더스의 준플레이오프(준PO) 상대가 정해졌다. 삼성이다. NC와의 와일드카드(WC) 결정전서 1승1패를 거두고 준PO 티켓을 얻었다. 정규리그를 4위 삼성은 1승은 안고 출발, WC 결정전서 1경기만 이기거나 비겨도 다음 관문으로 향할 수 있다.

정규리그 3위 자격으로 준PO에 직행한 SSG는 WC 결정전을 유심히 지켜봤을 터. 치밀한 전력 분석이 더해진 것은 두말할 필요가 없다. 실제로 이숭용 SSG 감독은 “두 팀의 맞대결을 잘 지켜봤다. 상대의 장단점을 분석하고 대비도 철저히 했다”고 밝혔다.

이 감독이 강조하는 건 ‘랜더스 야구’다. “결국 경기를 만드는 건 우리 팀의 힘, 랜더스만의 플레이라고 생각한다”면서 “시즌 내내 강조해왔듯, 초점은 ‘랜더스 야구’에 있다. 팀의 상황과 전력을 세밀하게 점검하고 부족한 부분을 보완, 강점을 극대화하겠다”고 전했다.

일찌감치 정규리그 순위를 확정한 SSG는 곧바로 준PO 대비 모드에 들어간 바 있다. 핵심은 선수단 체력 관리다. 이 감독은 “준PO 확정 후 선수 개개인의 컨디션과 피로도를 세밀하게 점검했다. 코칭스태프와 상의해 맞춤형 회복 플랜을 진행하기도 했다”고 설명했다.

지난 4일 창원 NC전서 시즌 마지막 경기를 치렀다. 약 4일간의 시간이 있었다. 경기 감각을 유지하는 것 또한 소홀히 하지 않았다. 이 감독은 “투수진은 라이브BP, 야수진은 팀 플레이 중심 훈련으로 경기 감각과 집중력 모두 최상의 상태로 끌어올릴 예정”이라고 말했다.

시즌 전 전문가들의 예상을 뒤집고 3위에 오른 SSG. 가을야구에서도 좋은 흐름을 잇고자 한다. 이 감독은 “치열한 순위 경쟁 끝에 3위를 확정짓기까지 선수, 코치, 프런트 모두가 하나가 돼 원팀의 힘을 보여줬다”고 운을 뗀 뒤 “여기서 멈추지 않겠다. 원팀 랜더스의 에너지로 더 높이 비상할 수 있도록, 준PO 철저히 대비하곘다”고 목소리를 높였다.

