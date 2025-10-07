브아솔 측 “멤버·가족에 인신공격”…성훈 “나얼에 무릎 꿇으라고” 탈퇴 공방 [전문]

사진=인넥스트트렌드(롱플레이뮤직)

브라운아이드소울 소속사가 전 멤버 성훈의 폭로에 사실과 다르다고 반박했다.

브라운아이드소울 소속사 인넥스트트렌드(롱플레이뮤직)는 7일 SNS를 통해 “전 멤버 성훈이 개인 SNS에 게시한 내용 중에는 사실과 다른 부분이 다수 포함되어 있다”고 입장문을 올렸다.

소속사는 “성훈은 코로나 시기와 멤버의 건강 문제로 활동 공백이 길어지면서 심리적 어려움과 불안정한 상태를 겪으며 전문적인 상담과 치료를 병행해왔다고 들었다. 이 과정에서 다른 멤버들과 그 가족들에게 인신공격성 메시지를 보내는 등 부적절한 언행이 지속돼 회사는 이를 우려하며 치료와 휴식을 여러 차례 권유했다”고 밝혔다.

이어 “그럼에도 불구하고 회사는 성훈의 음악 활동 의지를 존중하고 회복을 돕고자 솔로 앨범 제작과 유튜브 콘텐츠 촬영 등 개인 활동을 적극적으로 지원하며 최선을 다해왔다. 그러나 한 해가 지났음에도 상황이 변하지 않아 더 이상 지속되기 어렵다고 판단돼 성훈과 협의 끝에 전속 계약을 해지하고 팀을 떠나기로 최종 결정했다”고 설명했다.

그러면서 “원래 이번 사안에 대해 언론 대응이나 추가 입장을 내지 않기로 결정했으나, 사실과 다른 내용이 확산되며 불필요한 오해가 커지고 있어 부득이하게 공식 입장을 밝히게 되었음을 양해 부탁드린다”고 전했다.

아울러 “오랜 시간 함께한 동료로서 성훈의 안정을 진심으로 바라지만, 허위 사실 유포로 회사와 아티스트들의 명예가 훼손될 경우 법적 대응을 포함한 강경한 조치를 취할 예정”이라고 강조했다.

앞서 성훈은 “전 탈퇴를 결심하지 않았다. 2022년 당시 브라운아이드소울의 새 앨범 녹음을 기다리고 있었다. 나얼 형이 목이 안 좋고, 언제 목소리가 돌아올지 모른다고 하기에 그저 기도하며 기다렸다”며 “어느 날 아침 일어나니 나얼 형은 이미 목소리가 돌아왔고, 나얼 형의 솔로 프로젝트가 기획되어 있다는 소식을 인터넷을 통해 알게 됐다”고 주장했다.



또 “사장님이 더 이상 유튜브를 못하게 했다. 더 하고 싶으면 나얼 형에게 무릎 꿇고 빌라고까지 했다. 그래도 형들이 절 용서해 줄지 모르겠다는 말씀이 아직도 절 아프게 한다”며 “사장님이 저희 집에 찾아와서 탈퇴 계약서를 내밀며 무작정 도장을 찍으라고 했다”고 폭로했다. 성훈은 “고심 끝에 서로 깨끗하게 언론플레이 하지 않는 조건으로 합의했다”며 “분명한 건 제 선택이 아니었다. 끝까지 팀을 지키고 싶었다는 걸 알아달라”고 말했다.

성훈은 지난 2003년 브라운아이드소울의 멤버로 데뷔했다. 2011년부터는 솔로 가수로도 활동을 이어왔다. 소속사 인넥스트트렌드는 2023년 3월 “전속계약 해지를 상호 원만하게 합의했다”며 “멤버들과 본사 임직원 일동은 팀을 떠나는 성훈의 앞날을 축복하고 건승을 기원하며 그동안의 눈부신 활동에 대하여 깊은 감사의 마음을 전한다”고 밝혔다.

성훈의 탈퇴 이후 정엽, 나얼, 영준의 브라운아이드소울은 지난달 23일 다섯 번째 정규 앨범 '솔 트라이시클'(Soul Tricycle)을 발매하고 6년 만에 컴백했다. 이들은 오는 12월 24∼25일, 27일 서울 고척스카이돔에서 연말 단독 콘서트를 개최한다.

◆아래는 브라운아이드소울 소속사 롱플레이 뮤직의 입장문 전문이다.

최근 전 멤버 성훈 씨가 개인 SNS에 게시한 내용 중에는 사실과 다른 부분이 다수 포함되어 있음을 알려드립니다. 성훈 씨는 코로나 시기와 멤버의 건강 문제로 활동 공백이 길어지면서 심리적 어려움과 불안정한 상태를 겪으며 전문적인 상담과 치료를 병행해왔다고 들었습니다. 이 과정에서 다른 멤버들과 그 가족들에게 인신공격성 메시지를 보내는 등 부적절한 언행이 지속되어, 회사는 이를 우려하며 치료와 휴식을 여러 차례 권유하였습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 성훈 씨의 음악 활동 의지를 존중하고 회복을 돕고자, 솔로 앨범 제작과 유튜브 콘텐츠 촬영 등 개인 활동을 적극적으로 지원하며 최선을 다해 왔습니다. 그러나 한 해가 지났음에도 상황이 변하지 않아 더 이상 지속되기 어렵다고 판단되어, 성훈 씨와의 협의 끝에 전속 계약을 해지하고 팀을 떠나기로 최종 결정하였습니다. 당사는 원래 이번 사안에 대해 언론 대응이나 추가 입장을 내지 않기로 결정했으나, 사실과 다른 내용이 확산되며 불필요한 오해가 커지고 있어 부득이하게 공식 입장을 밝히게 되었음을 양해 부탁드립니다. 오랜 시간 함께한 동료로서 성훈 씨의 안정을 진심으로 바라지만, 허위 사실 유포로 회사와 아티스트들의 명예가 훼손될 경우 법적 대응을 포함한 강경한 조치를 취할 예정입니다. 당사는 앞으로도 사실에 근거한 정확한 정보만을 전달하고자 하며, 추측과 왜곡이 더 이상 확산되지 않기를 바랍니다. 감사합니다.

◆성훈의 SNS 입장문 전문이다.

안녕하세요 평안한 한가위 보내시는지요? 전 어제 저의 가장 소중한 팬이 공연애매도 아무것도 하지 못했다는 얘기를 듣고 늦게 나마 제 입장을 겸허하게 밝혀야 되겠다는 결심이 들더군요 우선 전 제가 탈퇴를 결심하지 않았습니다 2022년에 브아솔 앨범녹음을 기다리고 있었습니다 근데 나얼형이 목이 안좋고, 언제 목소리가 돌아올지 모른다고 하기에, 그저 기도하며 기다렸습니다 그래서 저는 마냥 기다릴 수만은 없기에 2집을 내기로 했고, 그런 와중에 놀면 뭐하니’에 출현하는 나얼형을 보며 그래도 다행이다 싶었습니다 근데, 어느날 아침 일어나니 나얼형은 이미 목소리가 돌아왔고 나얼형의 솔로 프로젝트가 기획되어있다는 소식을 인터넷을 통해 알게 되었습니다 에코브리지 형과의 팟캐스트에서 첨으로 밝혔던것 같은데, 그 전날까지 나얼형 목소리 돌려주세요 하며 기도드렸던 저에겐 큰 충격으로 다가오더군요 이런걸 ‘ 트리거’ 라고 하나요? 20년동안 참았던 설움과 화가 폭발하기 시작했습니다 그래도 그 와중에 절 버티게 한건 SUNG BY HOON이라는 채널입니다 비록 조회수가 얼마 되지 않았더라도 너무 행복했거든요 근데, 사장님이 더이상 유튜브를 못하게 하더군요 더 하고싶으면 나얼형에게 무릎꿇고 빌라고까지 했습니다 그래도 형들이 절 용서해 줄지 모르겠다는 말씀이 아직도 절 아프게해요 제 결정은 안하는 걸로 했습니다 그리고 제 채널은 이소라의 ‘ 아멘’을 마지막으로 문을 닫았네요 그리고 성시경씨에 , 태연씨에 본인 솔로 곡까지 다 발매되고 이수근 사장님이 저희 집에 갑자기 찾아와서 탈퇴 계약서를 내밀며 무작정 도장을 찍으라더군요 순간 전 앞이 깜깜했습니다 그래서 생각해보겠다 말씀드리고 돌려보냈습니다 다음 날 고심끝에 ‘서로 깨끗하게 언론플레이’ 하지 않는 조건으로 합의했습니다 근데. 이제와서 세발 자전거니 완벽한 숫자가 3이니 다 괜찮아요 그렇다면 5집 앨범에 제 목소리는 빼셨어야죠 그게 예의 아닌가요 제가 이 글을 쓰는 이유는 저의 소중한 팬들 포함 너무 많은 분들이 감사하게도 절 기억해주시고, 추억해주시는 따뜻한 마음들이 죄책감으로 느껴지기 때문입니다 분명한건 제 선택이 아니었음을 밝힙니다 어떻게든 전 끝까지 지키고 싶었다는걸 알아주셨음 합니다 다복한 명절에 심려끼쳐 드려서 죄송합니다 하지만 짚고 넘어 갈것은 꼭 짚고가야 되는 걸 알기에 제 입장을 명백히 밝힙니다 늘 건강하시고, 평안하시기 기원드립니다 한분 한분 소중한 팬분들 언제나 늘 행복하세요

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

