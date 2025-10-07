사진=성훈 인스타그램

보컬 그룹 브라운아이드소울 전 멤버 성훈이 팀 탈퇴 배경을 폭로했다.

성훈은 7일 자신의 인스타그램에 “어제 저의 가장 소중한 팬이 공연 예매도 아무것도 하지 못했다는 얘기를 듣고 늦게나마 제 입장을 겸허하게 밝혀야 되겠다는 결심이 들었다”며 장문의 글을 올렸다.

그는 “우선 전 탈퇴를 결심하지 않았다. 2022년 당시 브라운아이드소울의 새 앨범 녹음을 기다리고 있었다”며 “나얼 형이 목이 안 좋고, 언제 목소리가 돌아올지 모른다고 하기에 그저 기도하며 기다렸다. 마냥 기다릴 수만은 없기에 2집을 내기로 했고, 그런 와중에 ‘놀면 뭐하니’에 출연하는 나얼 형을 보며 그래도 다행이다 싶었다”고 밝혔다.

이어 “어느 날 아침 일어나니 나얼 형은 이미 목소리가 돌아왔고, 나얼 형의 솔로 프로젝트가 기획되어 있다는 소식을 인터넷을 통해 알게 됐다”며 “에코브리지 형과의 팟캐스트에서 처음으로 밝혔던 것 같은데, 그 전날까지 ‘나얼 형 목소리 돌려주세요’하며 기도 드렸던 저에겐 큰 충격으로 다가왔다”고 말했다.

성훈은 “20년 동안 참았던 설움과 화가 폭발하기 시작했다. 그래도 그와중에 절 버티게 한 건 유튜브 채널이었다. 비록 조회수가 얼마 되지 않았더라도 너무 행복했다”며 “그런데 사장님이 더 이상 유튜브를 못하게 하더라. 더 하고 싶으면 나얼 형에게 무릎 꿇고 빌라고까지 했다. 그래도 형들이 절 용서해 줄지 모르겠다는 말씀이 아직도 절 아프게 한다”고 폭로했다.

그러면서 “사장님이 저희 집에 찾아와서 탈퇴 계약서를 내밀며 무작정 도장을 찍으라고 했다”며 “순간 전 앞이 깜깜했다. 그래서 생각해 보겠다 말씀드리고 돌려보냈고, 다음 날 고심 끝에 서로 깨끗하게 언론플레이 하지 않는 조건으로 합의했다”고 설명했다.

성훈은 “이제와서 세발 자전거니 완벽한 숫자가 3이니 다 괜찮다. 그렇다면 5집 앨범에 제 목소리는 빼는 것이 예의 아니냐”라며 “제가 이 글을 쓰는 이유는 저의 소중한 팬들 포함 너무 많은 분들이 감사하게도 절 기억해주시고, 추억해주시는 따뜻한 마음들이 죄책감으로 느껴지기 때문이다. 분명한 건 제 선택이 아니었다. 끝까지 팀을 지키고 싶었다는 걸 알아달라”라고 호소했다.



성훈은 지난 2003년 브라운아이드소울의 멤버로 데뷔했다. 2011년부터는 솔로 가수로도 활동을 이어왔다.

브라운아이드소울의 소속사 인넥스트트렌드는 2023년 3월 “전속계약 해지를 상호 원만하게 합의했다”며 “멤버들과 본사 임직원 일동은 팀을 떠나는 성훈의 앞날을 축복하고 건승을 기원하며 그동안의 눈부신 활동에 대하여 깊은 감사의 마음을 전한다”고 밝혔다.

성훈의 탈퇴 이후 정엽, 나얼, 영준의 브라운아이드소울은 지난달 23일 다섯 번째 정규 앨범 '솔 트라이시클'(Soul Tricycle)을 발매하고 6년 만에 컴백했다. 이들은 오는 12월 24∼25일, 27일 서울 고척스카이돔에서 연말 단독 콘서트를 개최한다.

