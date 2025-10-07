위아이, 본격 컴백 카운트다운…콘셉트 포토 2종 예고

그룹 위아이(WEi)가 프로모션 플랜을 공개하며, 본격 컴백 카운트다운에 돌입했다.

위아이는 오늘(7일) 공식 SNS를 통해 미니 8집 'Wonderland(원더랜드)'의 프로모션 플랜을 게재했다.

프로모션 플랜에 따르면, 위아이는 트레일러, 트랙리스트, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 컴백 주간에 맞춰 다채로운 티징 콘텐츠를 순차 선보인다. 특히, 'Wonder'와 'Haven' 등 두 가지 버전의 콘셉트 포토가 예고돼 기대를 더한다.

미니 8집 'Wonderland'는 위아이가 지난 1월 발매한 미니 7집 'The Feelings(더 필링스)' 이후 약 9개월 만에 내놓는 새 앨범이다. 위아이는 'Wonderland'를 통해 루아이(팬덤명)를 향한 진심을 고백한다. 함께이기에 근심과 걱정이 없고, 또 함께이기에 즐겁고 행복한 마음을 원더랜드에 빗대어 표현한 것이 특징이다.

오는 29일 미니 8집 'Wonderland'를 발매하는 위아이는 같은 날 오후 8시 서울 광진구 예스24라이브홀에서 쇼콘을 개최하고 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

