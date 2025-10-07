‘예비신랑’ 이장우, 母가 밝힌 출생 비화 “인큐베이터 출신” (시골마을2)

배우 이장우가 인큐베이터 출신이었다는 사실이 밝혀졌다.

지난 9월 30일 첫 방송된 ‘시골마을 이장우2’는 닐슨코리아 집계 결과 분당 최고 시청률 3.6%(수도권 가구)를 기록, 시청자들의 높은 관심 속에 순항 중이다. 지난 1회 방송에서 이장우는 강화도로 이사한 첫날부터 마을 주민들과 금세 어울리며 특유의 소탈한 매력을 선보였고 제철 식재료를 활용한 요리는 물론 시골살이 적응기까지 보여주며 시청자들의 웃음과 감탄을 동시에 이끌었다.

이 같은 호응에 힘입어 MBC는 시청자들에게 강화도의 매력과 이장우의 특별한 순간들을 더욱 풍성하게 전달하고자 오늘(7일) 방송 시간을 기존 밤 9시보다 앞선 밤 8시 10분으로 조정하고 30분을 추가 편성했다. 이번 추석 특집 편성으로 가족들이 함께 즐길 수 있는 다채로운 이야기와 볼거리가 한층 확대돼, 명절 연휴 시청자들에게 특별한 즐거움을 선사할 예정이다.



평소 털털하고 소탈한 매력으로 사랑받은 이장우. 그러나 생일을 맞은 이날은 사뭇 다른 모습을 보였다. 남녀노소 누구에게나 살갑게 다가가는 이장우이지만, 정작 엄마 앞에서는 키워주셔서 고맙다는 말 한마디조차 어색하고 쑥스러운 평범한 아들이었던 것. 오늘(7일) 방송에서 그는 엄마에게 전화를 걸어 서툴지만 진심 어린 감사의 마음을 전한다.

그런데 따뜻한 대화 속에서 예상치 못한 고백이 터져 나왔다. “장우는 인큐베이터 출신이었다”는 첫 발언이 공개된 것. 지금껏 어디에서도 밝히지 않았던 출생의 비밀(?)이 드러나며 현장을 놀라게 했다는 후문이다.

원조 식신으로 먹방계를 평정했던 정준하와 팜유왕자로 주목받은 ‘라이징 먹방스타’ 이장우가 강화도에서 만났다. 두 사람 다 먹는 즐거움과 요리에 대한 애정(또는 먹부심)은 둘째가라면 서러울 정도로 손꼽히는 인물들. 알고 보니 두 사람은 방송 외에도 오랜 기간 알아 온 찐친으로, 실제로 정준하는 바쁜 일정 속에서도 장우의 러브콜에 주저 없이 달려와 눈길을 끌었다. 초여름의 바다에서 두 사람은 그물을 끌어 올리고 갯벌에서 조개를 수확하며 각자 더 좋은 보물을 찾기 위해 은근한 신경전을 벌였다. 웃음과 긴장이 교차하는 순간들, 요리 과정 역시 눈을 뗄 수 없다.

갓 건져 올린 우럭으로 바삭한 탕수를 만들고, 직접 잡은 상합 조개로 끓인 시원한 상합탕까지 완성한 두 사람. 그런데 장우가 즉석에서 새롭게 만들어낸 메뉴가 등장하자 정준하는 “이거 참 뜻밖이다”라며 깜짝 놀란 시식평을 남겼다. 이장우가 즉석에서 만들어낸 메뉴의 정체와 맛은 무엇일지, 오늘(7일) 방송에서 확인할 수 있다.



이제 강화도의 숨은 명인을 만나 레시피를 전수받을 차례. 그런데 76세 나이의 그녀는 아침 등산길에서부터 범상치 않은 모습을 보였다. 산 중턱에 도착하자 갑자기 손을 땅에 대고 네 발로 걷기 시작한 것. 체격 좋은 이장우와 20대 제작진조차 따라잡기 어려운 속도로 뒷산 꼭대기까지 올라간 그녀는, 숨은 비밀 스팟에서 180도 다리찢기와 물구나무서기까지 선보이며 모두를 놀라게 했다. 끊임없이 신음에 가까운 소리를 내며 유격훈련 같은 등산을 따라간 장우의 고군분투와 상상을 뛰어넘는 명인의 반전 운동신경은 시청자들에게 큰 웃음을 안길 전망이다.

이후 드디어 밝혀진 명인의 음식은 바로 순무김치다. 강화도의 대표 특산물인 순무는 알싸하게 코끝을 찌르는 맛으로 호불호가 갈리지만, 명인의 손을 거친 순무김치는 특유의 톡 쏘는 향이 감칠맛으로 변하며 완전히 다른 차원의 김치로 재탄생했다. 한편, 명인의 비밀스러운 양념 비율과 손맛을 전수받는 과정에서 이장우는 한 번도 먹어본 적 없는 새로운 '역대급 보물' 재료를 마주했다. '한번 맛보면 보리굴비도 저리가라 할 정도'라며 보리굴비 보이콧 선언(?)을 하게 만든 이 엄청난 재료의 정체는, 7일 화요일 밤 8시 10분에 방영되는 MBC 추석특집 ‘시골마을 이장우2’에서 확인할 수 있다.​

