블랙핑크 제니, 파리를 빛낸 '프렌치 시크 아이콘' [SW포토]

블랙핑크 제니. 자료=샤넬(CHANEL) 제공

블랙핑크 제니(JENNIE)가 샤넬의 2026 봄 여름 컬렉션 쇼에 참석해 자리를 빛냈다.

이날 제니는 2026 봄-여름 프리 컬렉션 룩의 라이트 블루 컬러 비스코스 소재 탑과 스커트 셋업과 같은 컬렉션의 라이트 옐로우 컬러 플랩백을 매치해 가벼우면서 매혹적인 스타일을 선보였다.

김용학 기자 yhkim@sportsworldi.com

