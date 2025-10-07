82메이저, 오늘(7일) '아육대' 뜬다…씨름 종목서 역대급 활약 기대

그룹 82메이저가 '체육돌' 타이틀에 도전한다.

82메이저(82MAJOR)는 오늘(7일) 오후 5시 10분 방송되는 MBC '2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회'('아육대')에 출연한다.

이날 82메이저는 5년 만에 부활한 씨름 종목에 출전한다. 힘과 기술의 조화는 물론 치밀한 전략이 요구되는 종목인 만큼, 82메이저는 열정과 패기 넘치는 활약을 보여줄 예정이다.

82메이저는 평소 '공연형 아이돌'로 불릴 만큼 뛰어난 체력과 압도적인 무대 장악력을 자랑해 왔다. 이번 '아육대'에서도 특유의 폭발적인 에너지를 바탕으로 뛰어난 운동 실력을 발휘할 것으로 보인다. 과연 82메이저가 '체육돌' 계보를 이을 수 있을지 본 방송을 향한 궁금증이 쏠린다.

82메이저는 2023년 데뷔해 단독 콘서트와 북미 투어, 국내외 페스티벌 무대 등을 종횡무진하며 실력을 쌓은 '공연형 아이돌'이다. 최근에는 글로벌 활동에 힘입어 지난달 일본 대형 매니지먼트사 호리프로 인터내셔널, 티켓 서비스 이플러스와 전속 계약을 체결하며 일본 활동을 본격화할 전망이다.

