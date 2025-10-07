다저스·밀워키, NLCS 보인다…나란히 NLDS 2연승

사진=AP/뉴시스

다음 관문까지 1승 남았다.

미국 메이저리그(MLB) LA다저스와 밀워키 브루어스가 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS·7전4선승제)로 한걸음 더 나아갔다. 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS·5전3승제)에서 나란히 2승을 먼저 거뒀다.

다저스는 7일 미국 펜실베이니아주 필라델피아 시티즌스 뱅크 파크에서 열린 필라델피스 필리스와의 ‘2025 MLB’ NLDS 2차전서 4-3 승리를 거뒀다. 다저스는 올해 월드시리즈(WS·7전4선승제) 2연패에 도전한다. 1차전(5-3)에 이어 2차전까지 잡아내며 신바람을 냈다.

이날 다저스가 선발투수로 내세운 이는 블레이크 스넬. 6이닝 1피안타 4사사구 9탈삼진 무실점을 기록, 승리의 발판을 마련했다. ‘슈퍼스타’ 오타니 쇼헤이는 리드오프로 나서 5타수 1안타 1득점을 작성했다. 7회 격차를 벌리는 적시타를 터트리며 팀 승리에 힘을 보탰다. 김혜성은 엔트리 26명에 포함됐으나 2경기 연속 결장했다.

반면, 가장 강력한 우승 후보 중 한 팀으로 꼽혔던 필라델피는 홈에서 연거푸 패배를 맛봤다. 이날 필라델피아 선발투수로 나선 헤수스 루자르도는 6이닝 2실점으로 제 몫을 다하고도 패전의 멍에를 썼다. 뒷심에서 희비가 엇갈렸다. 7회 초 다저스가 집중력을 발휘하며 대거 4점을 뽑아낸 것. 필라델피아도 8~9회 각각 1점, 2점 추격했으나 승부를 뒤집진 못했다.

밀워키 역시 같은 날 미국 위스콘신주 밀워키의 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 시카고 컵스와의 NLDS 2차전에서 7-3으로 웃었다. 다저스와 마찬가지로 1, 2차전을 모두 승리한 밀워키는 이제 1승만 추가하면 NLCS 무대로 향하게 된다. 2018년 이후 7년 만이다. 리드오프 잭슨 추리오가 4타수 2안타 1홈런 3타점 1득점으로 펄펄 날며 팀 승리에 앞장섰다.

사진=AP/뉴시스

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]