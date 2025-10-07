'차우차우' 개그맨 정세협 사망…향년 41세, '개콘' 복귀 1년여만 비보

사진=SBS

개그맨 정세협이 향년 41세의 나이로 세상을 떠났다.

7일 방송계 관계자들에 따르면 정세협은 지난 6일 밤 영면에 들었다고 전해졌다. 고인의 빈소는 경기 화성에 위치한 함백산장례식장 2호실에 마련됐으며 발인은 9일 오전 7시 40분에 진행될 예정이다. 장지는 함백산추모공원으로 정해졌다.

고인은 2022년 한 유튜브에 출연해 5년간 백혈병으로 투병했으나 골수이식 후 완치됐다고 고백한 바 있다. 지난주까지 ‘개그콘서트’ 녹화에 정상적으로 참여했고 지난달 고(故) 전유성의 노제에도 참석하는 등 활발히 활동해 왔다.

정세협은 2008년 SBS 10기 공채 개그맨으로 연예계에 첫발을 내디뎠다. 데뷔 후 ‘웃음을 찾는 사람들’의 ‘귀요미’ 코너에서 독특한 캐릭터로 웃음을 선사했으며 ‘개그투나잇’의 ‘하오차오’ 코너에서도 활발한 방송 활동을 펼쳤다. 특히 강아지 분장으로 인기를 얻은 차우차우 캐릭터로 많은 사랑을 받았다.

지난해부터는 ‘개그콘서트’에 복귀해 다양한 코너에서 활약했다. 지난달부터 그는 KBS 출신과 타 방송사 출신 개그맨들이 개그로 맞붙는 개콘 '세기의 대결' 코너에서 13년 만에 '차우차우'로 변신해 열연을 펼쳤다.

정세협의 갑작스러운 부고 소식에 코미디계 동료들과 방송 관계자들의 애도가 이어지고 있다. ‘개그콘서트’는 이날 공식 인스타그램에 글을 올려 “정세협 님의 안타까운 소식에 깊은 애도를 표한다“며 “삼가 고인의 명복을 빕니다”라고 밝혔다.

