명절엔 코미디 통했다…조우진·정경호 ‘보스’, 개봉 5일 만에 100만 돌파

사진=하이브미디어코프, 마인드마크 제공

이번 추석 연휴 유일한 코미디 영화 ‘보스’가 개봉 5일째인 7일 100만 관객을 돌파했다.

7일 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 ‘보스’는 이날 오전 9시20분 누적 관객 108만8974명을 기록했다. ‘보스’는 조직의 미래가 걸린 차기 보스 선출을 앞두고 각자의 꿈을 위해 서로에게 보스 자리를 치열하게 ‘양보’하는 조직원들의 필사적인 대결을 그린 코믹 액션물이다.

추석 극장가 압도적인 박스오피스 1위를 이어가고 있는 ‘보스’는 2020년 팬데믹 이후 10월 개봉한 한국 영화 중 최단기간 100만 관객을 동원한 영화 ‘30일’보다 앞선 흥행 속도로 추후 흥행 기록에 대한 기대를 높였다. 또한 좌석판매율은 40.4%를 기록, 압도적인 좌석판매율 1위를 기록하며 실관람객들의 높은 만족도를 증명했다.

개봉 전부터 올 추석 유일한 코미디 영화로 기대를 모으며 줄곧 전체 예매율 1위를 놓치지 않았던 ‘보스’는 개봉 첫날 약 24만 관객을 동원하며 팬데믹 이후 10월 개봉 한국영화 최고 오프닝 스코어 기록을 갈아치운 것은 물론 관객의 뜨거운 호평을 끌어내며 추석 극장가 적수 없는 흥행 독주 체제를 굳혔다.

보스가 되고 싶지 않은 조직원이라는 신선한 발상과 뚜렷한 개성을 가진 캐릭터들의 다채로운 매력, 여기에 조우진, 정경호, 박지환, 이규형의 환상적인 코믹 연기 시너지로 남녀노소 누구나 만족시킨 ‘보스’는 추석 극장가를 넘어 10월 극장가까지 굳건한 흥행세를 이어갈 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

