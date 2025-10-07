이찬원, 정규 2집 ‘찬란’한 귀환…기대 UP

이찬원이 ‘찬란’한 순간을 한 폭의 사진에 담아냈다.

가수 이찬원은 지난 1일과 6일 공식 SNS를 통해 오는 20일 발매하는 두 번째 정규앨범 ‘찬란(燦爛)’의 콘셉트 포토를 추가 공개하며 컴백 열기를 더했다.

1일 공개된 세 번째 콘셉트 포토 속 이찬원은 셔츠와 니트를 레이어드해 부드러운 감성을 담았다. 따스한 햇살과 자연 속에 스며든 편안한 분위기로 시선을 사로잡은 이찬원은 짙은 녹음 사이에서 부드러운 미소와 나른한 시선으로 특유의 따뜻한 비주얼과 다정한 온기를 전했다.

6일 공개된 네 번째 콘셉트 포토에서는 오래된 놀이공원과 회전목마를 배경으로 브라운 재킷과 넥타이, 뮤트 톤 트래커 재킷 등을 매치해 빈티지한 가을 감성을 완성했다. 마치 오래된 추억 속 한 장면처럼 향수를 불러일으키며, 순수한 소년미와 성숙한 남성미가 교차하는 독보적인 분위기로 이목을 끌었다.

정규 2집 ‘찬란(燦爛)’은 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’를 비롯해 ‘낙엽처럼 떨어진 너와 나’, ‘첫사랑’, ‘엄마의 봄날’, ‘나의 오랜 여행’, ‘빛나는 별’ 등 총 12곡이 수록된다. 이찬원은 팝스타일 컨트리 음악부터 발라드, 유로댄스, 소프트 록, 재즈 등 다양한 장르를 아우르며, 따뜻한 목소리로 위로와 고백, 추억과 희망의 메시지를 전할 예정이다. 여기에 조영수, 로이킴, 김이나, 로코베리, 이유진, 한길, 다섯달란트, 이규형 등 국내 대표 프로듀서들이 참여해 완성도를 더한다.

앞서 콘셉트 포토와 트랙리스트 등 다양한 티징 콘텐츠를 공개한 이찬원은 지난 3일 공개된 ‘랜덤 미션’ 콘텐츠를 통해 팬들과 한층 더 가까이 소통했다. ‘랜덤 미션’은 앨범 홍보를 위한 미션을 무작위로 뽑아 제한 시간 내 수행하는 콘텐츠로, 실패 시 음악방송 기간 동안 숏폼 챌린지 미션이 부과된다. 첫 번째 미션으로 ‘음악방송 엔딩 요정’을 뽑은 이찬원은 팬들의 댓글 중 ‘좋아요’ 수 상위 5개를 대상으로 추첨을 진행해 실제 엔딩 포즈를 결정하겠다고 밝혀, 특별한 프로모션으로 컴백 기대감을 더욱 높이고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

