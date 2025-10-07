‘멀티골’ 대전 마사, K리그1 32라운드 MVP…K리그2는 발디비아

사진=한국프로축구연맨 제공

대전 마사가 ‘하나은행 K리그1 2025’ 32라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 마사는 5일 포항스틸야드에서 열린 포항과 대전의 경기에서 멀티골을 기록하며 대전의 3-1 승리를 이끌었다.

K리그1 32라운드 베스트 매치 역시 포항과 대전의 경기로 선정됐다. 이날 대전은 전반 2분 마사의 선제골로 앞서갔지만, 포항 이호재가 전반 34분 동점골을 기록하며 승부를 원점으로 돌렸다. 이후 마사는 후반 6분 다시 주도권을 가져오는 골을 터뜨렸고, 에르난데스가 후반 14분 쐐기골까지 성공시키며 경기는 대전의 3-1 승리로 막을 내렸다.

사진=한국프로축구연맨 제공

K리그1 32라운드 베스트 팀은 김천이다. 김천은 5일 김천종합운동장에서 열린 울산과 경기에서 이동준, 김승섭, 이동경의 연속골에 힘입어 3-0 대승을 거뒀다.

‘하나은행 K리그2 2025’ 32라운드 MVP는 전남 발디비아가 차지했다. 발디비아는 5일 광양축구전용구장에서 열린 전남과 천안의 경기에서 1골 2도움을 기록하며 전남의 4-1 승리를 이끌었다. 전남은 발디비아 외에도 호난, 정지용, 최봉진이 라운드 베스트11에 이름을 올리며 K리그2 32라운드 베스트 팀에도 선정됐다.

사진=한국프로축구연맨 제공

K리그2 32라운드 베스트 매치는 4일 수원월드컵경기장에서 열린 수원과 부천의 경기다. 이날 경기에서 부천은 전반 29분, 후반 5분에 각각 터진 카즈와 몬타뇨의 골로 앞서갔다. 수원 역시 후반 9분 박지원의 골로 추격에 나섰고, 부천의 골문을 끊임없이 두드린 끝에 일류첸코가 극적인 동점골을 기록하며 경기는 2-2 동점으로 끝났다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다. 이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 ‘비프로’ 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

사진=한국프로축구연맨 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

