李대통령 부부 출연한 ‘냉부해’ 시청률 껑충…8.9% 역대 최고

이재명 대통령 부부가 출연한 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’가 프로그램 역사상 최고 시청률을 달성했다.



7일 닐슨코리아가 발표한 시청률 조사 결과에 따르면 전날(6일) 방송된 ‘냉장고를 부탁해’ 42회는 전국 유료방송가구 기준 8.861%의 시청률을 기록했다.

이는 지난주 방송된 41회의 1.4%보다 무려 7.4%포인트나 급상승한 수치로 지난 2014년 방송 첫선을 보인 이후 시즌 1·2를 통틀어 역대 최고 시청률이다. 이전까지 최고 기록은 2015년 8월 그룹 빅뱅 멤버 지드래곤과 태양이 출연한 회차(7.4%)였다.

추석 특집으로 선보인 이날 방송은 이 대통령의 취임 후 첫 예능 프로그램 출연으로, K푸드를 홍보하자는 취지 아래 지난달 28일 사전 녹화했다.

이날 방송은 ‘추석 특집, K-푸드를 부탁해’라는 주제로 진행됐다. 대통령 부부는 평소 일상 이야기부터 음식 취향, 부부간의 식사 시간 등 다양한 주제로 대화를 나눴다.

이 대통령과 부인 김혜경 여사는 K-푸드를 홍보하기 위해 예능 출연을 결심했다며 냉장고를 공개하는 대신 한우, 시래기, 더덕, 무 등 우리 제철 식재료를 소개했다.

이 대통령은 “K-팝이나 드라마 같은 문화도 중요하지만, 진짜 문화의 핵심은 음식"이라며 "한국 문화를 수출하는 데 있어 음식은 산업적으로도 대한민국을 키우는 큰 힘이 된다”고 말했다.



셰프들에게 부탁한 요리 주제로 ‘전 세계에 알리고 싶은 K푸드’와 ‘전 세계에 알리고 싶은 K식재료, 시래기’로 정했다. 이 대통령은 김 여사가 해주는 음식 중 가장 좋아하는 요리로 ‘시래기 고등어’를 꼽기도 했다.

이 대통령은 손종원 셰프가 만든 전통 주전부리 4종 ‘아자아잣’ 중 잣을 이용해 만든 타락죽을 먹고 “진짜 맛있다”고 극찬했다.

또 웹툰 작가 김풍이 시래기를 활용해 만든 요리 ‘이재명 피자’에 대해선 “이것(연근 튀김)을 독자적인 상품으로 만들어도 좋겠다. 요리는 장난스럽게 했는데 맛은 장난이 아니다”라고 호평했다.



이번 방송은 당초 지난 5일 방송될 예정이었으나 3일 국가전산망 장애 담당 행정안전부 공무원이 사망하는 사건이 발생하면서 대통령실 요청에 따라 6일 오후 10시로 하루 연기됐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

