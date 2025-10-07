세븐틴 에스쿱스X민규, 日 오리콘 주간 앨범 랭킹 1위

그룹 세븐틴 스페셜 유닛 에스쿱스X민규가 일본에서도 인기 몰이를 이어가고 있다.

7일 일본 오리콘에 따르면 에스쿱스X민규의 미니 1집 ‘HYPE VIBES’는 10만 3000여 장 판매돼 최신 ‘주간 앨범 랭킹’(10월 13일 자/집계 기간 9월 29일~10월 5일) 1위에 올랐다.

‘HYPE VIBES’는 발매 직후부터 일본 주요 차트에서 강력한 존재감을 드러내왔다. 이 앨범은 현지 발매 첫날 오리콘 ‘데일리 앨범 랭킹’ 1위로 직행한 데 이어 통산 3일 정상을 지켰고, 아이튠즈 재팬 ‘톱 앨범’ 차트에도 1위에 올랐다. 타이틀곡 ‘5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)’ 역시 라인뮤직 실시간 차트 상위권에 오른 뒤 일간 차트에 붙박이 중이다.

에스쿱스X민규는 ‘HYPE VIBES’로 88만 장을 훌쩍 넘는 초동 판매량(발매 직후 일주일간의 음반 판매량)을 달성, 역대 K-팝 유닛 앨범 신기록을 경신하며 막강한 음반 파워를 보여줬다. 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직의 ‘디지털 베스트셀러 앨범’ EP 부문에서도 일간·주간 차트 1위를 찍었다.

타이틀곡 ‘5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)’는 공개 당일 벅스 실시간 차트 1위에 올랐고, 멜론 ‘톱 100’에는 타이틀곡을 포함해 전곡 차트인했다. 외신도 “강렬한 감정을 직설적이고 현대적으로 풀어낸 곡”(영국 CLASH), “디스코 감성과 거부할 수 없는 매력이 어우러진 레트로 팝 명곡의 탄생”(밴드웨건 아시아), “에스쿱스와 민규의 새로운 변신을 위한 발판을 만들었다”(영국 NME)라고 호평을 쏟아냈다.

세븐틴은 캐럿(CARAT.팬덤명)들이 즐거운 추석 연휴를 보낼 수 있도록 특별한 선물을 준비했다. 이들의 폭발적인 퍼포먼스를 즐길 수 있는 콘서트 라이브 스트리밍이 오늘(7일) 오후 6시부터 팀 공식 유튜브 채널을 통해 진행된다.

