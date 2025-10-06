최정만, 울주추석장사씨름대회 금강장사 등극…통산 23번째

사진=대한씨름협회 제공

최정만(영암군민속씨름단)이 또 한 번 정상에 올랐다.

최정만은 6일 울산 울주군의 울주종합체육센터에서 열린 ‘위더스제약 2025 울주추석장사씨름대회’을 제패했다. 금강장사(90㎏ 이하) 결정전서 만난 김기수(수원특례시청)를 3-2로 꺾었다. 올 시즌 2번째이자 개인 통산 23번째 금강장사에 오르는 순간이었다. 이로써 최정만은 태안설날장사씨름대회에 이어 울주추석장사씨름대회까지 석권하는 기쁨을 누렸다.

전체적으로 순조로운 흐름이었다. 최정만은 라현민(울주군청·2-0 승)과 정종진(울주군청·2-1 승)을 각각 8승, 4강에서 꺾고 결승에 올랐다. 장사결정전 상대는 이번 대회 강력한 우승 후보이자 올 시즌 4번째 금강장사에 도전하는 김기수였다.

쉽지 않았다. 첫 번째 판을 내주며 위기에 몰리는 듯했다. 흔들리지 않았다. 두 번째 판에서 잡채기를 성공시키며 균형을 맞췄다. 김기수 역시 앞무릎치기로 세 번째 판을 가져가며 맞불을 놨다. 최정민은 네 번째 판서 뿌려치기를, 마지막 판에서 밀어치기로 결국 웃었다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

