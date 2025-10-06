임창정♥서하얀, 10주년 리마인드 웨딩 화보 공개…모델 뺨치는 부부 케미

가수 임창정이 아내 서하얀과 결혼 10주년을 앞두고 리마인드 웨딩 화보를 촬영하며 근황을 전했다. 사진 = 임창정 SNS 계정

임창정은 5일 자신의 SNS에 “곧 10주년을 앞두고...함께 걸어온 시간을 돌아보며 서로에 대한 존중과 기록이 쌓여 만들어진 오늘의 우리”라는 글과 함께 여러 사진을 게재했다.

이어 “결혼의 첫 단추도 함께 리마인드 웨딩촬영도 함께해준 대표님! 그리고 촬영 함께 도움 주신 모든 팀들 큰 추억을 선물해주셔서 진심으로 감사합니다!!”라고 감사 인사를 덧붙였다.

공개된 사진 속 임창정·서하얀 부부는 마치 전문 모델 같은 자연스러운 포즈와 눈빛으로 시선을 사로잡는다. 수트와 웨딩드레스를 입은 클래식한 컷은 물론, 스타일리시한 커플룩을 소화한 다채로운 콘셉트가 돋보인다. 결혼 10년 차에도 여전히 달달한 부부 케미를 자랑해 훈훈함을 더했다.

한편, 임창정과 서하얀은 2017년 결혼해 18세의 나이 차이를 극복하고 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 슬하에 다섯 아들을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

