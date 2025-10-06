믿었는데…후라도가 흔들렸다 ‘6⅔이닝 4실점 패전위기’

사진=삼성라이온즈 제공

‘믿었는데….’

KBO리그에서 맞이한 아리엘 후라도(삼성)의 첫 가을, 힘겨웠다. 후라도는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그 포스트시즌(PS)’ 와일드카드(WC) 결정 1차전에 선발투수로 나섰다. 6⅔이닝 9피안타(1피홈런) 4실점(4자책)으로 물러났다.

PS 포문을 여는 경기. 삼성은 정규리그 4위 자격으로 1승을 안고 출발한다. 한 경기 승리 혹은 무승부만 거둬도 다음 관문을 갈 수 있는 상황. 상대적으로 여유가 있다고 하지만, 다음 시리즈를 위해서라도 최대한 빨리 끝내는 것이 좋을 터. 믿음직한 카드를 내세운 배경이다.

삼성의 1선발 역할을 충실히 해냈다. 30경기(197⅓이닝) 동안 15승8패 평균자책점 2.60을 마크했다. 리그서 가장 많은 이닝을 책임졌으며, 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책 이하) 또한 23회로 가장 많다. NC를 상대로도 강한 면모(3승 평균자책점 2.10)를 보였다.

막상 뚜껑을 열어보니 예상과는 다른 그림이 펼쳐졌다. 9연승으로 가을야구 막차에 오른 NC의 기세는 생각보다 더 높았다. 1회부터 선취점을 내주는 등 주도권을 가져가지 못했다. 여기에 투구 밸런스도 좋지 않은 듯했다. 6회를 제외하면 삼자 범퇴로 끝낸 이닝이 없었다.

올해로 KBO리그 3년차인 후라도. 하지만 PS는 처음이다. 2023~2024년엔 키움 유니폼을 입고 뛰었다. 삼성으로서도 머리가 복잡하게 됐다. 후라도가 길게, 안정적으로 버텨주길 바랐을 터. 역대 WC 결정전서 업셋이 나온 경우는 딱 한 번 있다. 지난해 KT가 두산을 잡았다.

