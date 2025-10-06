안산그리너스FC, 추석 연휴 홈경기서 충남아산 상대로 승리 도전

사진=안산그리너스FC 제공

직전 라운드 극적 동점골로 승점 획득에 성공한 안산그리너스FC가 추석 연휴 홈경기에서 승리를 노린다.

안산은 오는 8일 오후 4시 30분, 안산 와~스타디움에서 충남아산FC를 상대로 ‘하나은행 K리그2 2025’ 33라운드 홈경기를 치른다. 이번 홈경기는 ‘그리너스 뮤직 페스티벌’ 두 번째 무대로, 밴드 2Z(투지)가 시축과 하프타임 공연을 펼치며 더욱 특별한 즐거움을 선사할 예정이다.

안산은 지난 라운드 김포FC 원정에서 1-1 무승부를 기록하며 승점을 획득했다. 전반 27분 코너킥 상황에서 실점한 안산은 후반 24분 라파의 페널티 득점을 통해 승부를 원점으로 돌렸다. 비록 추가 득점은 없었지만, 후반전 강한 압박으로 경기 흐름을 주도하며 긍정적인 경기력을 보여줬다.

특히, 라파가 시즌 첫 득점을 기록하며 공격진에 활기를 불어넣었다. 안산은 김포전에서 보인 집중력을 바탕으로 안방에서 반전의 발판을 마련하겠다는 각오다.

이번 시즌 두 차례 맞대결에서 안산은 충남아산에 패했지만, 최근 홈 10경기에서 3승 3무 4패를 기록하며 팽팽한 흐름을 보이고 있다. 더불어 양 팀 모두 감독 대행 체제로 운영되고 있어 지난 맞대결과는 사뭇 다른 흐름이 연출될 것으로 예상된다.

한편, 안산은 추석 연휴를 맞아 경기장을 찾는 팬들을 위해 다양한 즐길 거리를 마련했다. 장외에서는 전통 민속놀이 체험 이벤트가 진행되며, 하프타임에는 ‘그리너스 뮤직 페스티벌’ 두 번째 무대인 밴드 ‘2Z(투지)’의 공연이 펼쳐져 분위기를 한층 높일 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

