NC의 야구는 계속된다…달아나는 김형준의 솔로포

사진=NC다이노스(제공)

무시무시한 NC, 김형준이 말한다.

김형준의 방망이가 뜨겁게 타오른다. 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과의 ‘2025 신한 쏠뱅크 KBO리그’ 와일드 카드(WC) 결정 1차전에 9번 및 포수로 선발 출전해 호쾌한 대포를 쏘아 올렸다. 이번 포스트시즌(PS)서 처음 나온 홈런이었다.

하이라이트 장면을 만들어낸 것은 2-0으로 앞선 5회 초다. 1사 주자 없는 상황서 김형준이 타석에 들어섰다. 볼카운트 1스트라이크서 상대 선발투수 아리엘 후라도의 2구를 공략했다. 148㎞짜리 포심 패스트볼을 걷어 올렸다. 그대로 담장을 넘겼다. 비거리는 105m였다.

2년 전 기억을 소환한다. 김형준은 2023년 두산과의 WC 결정전에서도 홈런 두 방을 책임진 바 있다. 이날 홈런까지 더해 WC 결정전에서만 3개의 홈런을 기록하게 됐다. 이 부문 최다 홈런 신기록이다. 종전까지는 정진기(NC), 이범호(KIA)와 함께 홈런 2개가 최다였다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

