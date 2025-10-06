‘불꽃야구’ 김문호, 대타 출격을 위해 그가 넘어야 할 산은?

불꽃 파이터즈가 홈구장에서의 첫 승을 향해 의지를 불태운다.

오늘(6일) 저녁 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 23화에서는 전용 구장에서의 첫 경기를 승리로 장식하고픈 파이터즈의 투혼이 펼쳐진다.

파이터즈의 구원투수는 물오른 피칭으로 경기 판도를 휘어잡는다. 정교하면서도 과감한 ‘AI 피칭’에 상대는 혀를 내두르고, 파이터즈의 응원 열기는 더욱 높아진다는데.

위기감을 느낀 화성 코리요 역시 대타 작전과 강력한 구위를 자랑하는 구원투수로 파이터즈를 놀라게 한다. 투구를 보던 송승준은 “부럽다”고 극찬하며 상대 투수와 비슷한 피칭 스타일을 가진 야구 레전드들의 이름을 언급한다. 두 팀을 감탄하게 만든 구원투수들의 대결에 관심이 집중된다고.

그러나 위기는 예고 없이 찾아오는 법. 어쩐 일인지 파이터즈 구원투수의 유니폼은 피로 물들지만, 그는 개의치 않고 투구를 이어간다는데. 승리를 위한 그의 정신력에 파이터즈는 진심 가득한 찬사를 보내고, 김성근 감독 역시 이례적으로 최고의 칭찬을 남기며 파이터즈 구원투수의 인생투를 기대하게 만든다. ‘대전의 황태자’로 거듭난 그의 피칭에 이목이 쏠린다.

그런가 하면 파이터즈의 슈퍼 백업 김문호는 파이터즈 파크에서의 첫 출전을 위해 넘어야 할 산이 있다. 단 한 번의 타석을 위해 앞 타자들이 힘을 내줘야 하는 상황, 과연 김문호는 ‘문어의 꿈’을 이룰 수 있을까.

불꽃 파이터즈와 화성 코리요, 야구를 향한 진심이 맞붙는 경기는 오늘(6일) 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

