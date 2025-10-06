에스파·에스쿱스X민규…한터 10월 1주 주간차트 주인공

그룹 에스파(aespa)와 세븐틴(SEVENTEEN)의 에스쿱스X민규(CxM)가 한터차트 10월 1주 주간차트 정상에 올랐다.

세계 유일의 실시간 음악차트인 한터차트는 10월 6일 오전 10시, 2025년 10월 1주차 주간차트를 발표했다. 이에 따르면 에스파와 에스쿱스X민규가 한터차트 10월 1주차 월드차트와 음반차트 1위를 차지했다.

주간 월드차트에서는 에스파의 활약이 돋보였다.

에스파는 미디어 부문에서 높은 점수를 획득하며 11,952.35점의 월드 지수를 얻었다.

이어 에스쿱스X민규가 월드 지수 11,111.44점으로 2위, 우즈가 월드 지수 9,325.17점으로 3위에 자리했다.

주간 음반차트에서는 에스쿱스X민규가 1위의 주인공이었다.

에스쿱스X민규는 첫 번째 미니 앨범 ‘HYPE VIBES’로 10월 1주 음반 지수 1,059,587.40점 (판매량 887,581장)을 기록하며 1위를 차지했다.

주간 음반차트 2위는 음반 지수 248,770.27점 (판매량 200,425장)을 기록한 이즈나의 두 번째 미니 앨범 ‘Not Just Pretty’이며, 3위는 음반지수 102,149.20점 (판매량 98,473장)의 스트레이 키즈 네 번째 정규 앨범 ‘KARMA’이다.

한터차트의 10월 1주차 주간 차트 집계 기간은 9월 29일부터 10월 5일까지다. 월드차트는 음반, 음원, 인증, SNS, 미디어 등 케이팝 아티스트의 글로벌 데이터를 바탕으로 집계, 발표되며, 음반차트 순위는 전 세계 음반 판매량을 바탕으로 한 음반 지수가 기준이다.

각 앨범 차트 성적 및 판매량에 대한 더 자세한 내용은 모바일 ‘후즈팬(Whosfan)’ 앱과 한터차트 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]