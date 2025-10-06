김영철, ‘피식쇼’ 찰떡 게스트였다…강박이 낳은 아티스트 ‘입증’

개그맨 김영철이 ‘피식쇼’를 사로잡으며 더욱 강력해진 ‘슈퍼파워’ 아이콘 면모를 입증했다.

김영철은 지난 5일 유튜브 ‘피식대학(Psick Univ)’ 채널의 글로벌 토크쇼 ‘피식쇼’에 출연, 역대급 활약을 선보였다.

등장과 함께 남다른 에너지와 입담으로 출연자들을 압도한 김영철은 셀린 디온, 강호동, 양희은 등 수많은 인물을 따라하며 ‘인간 카피머신’다운 무한 개인기로 시청자들을 사로잡았다. 뿐만 아니라 김영철은 평소 ‘갓생러’라고 불리며 부지런한 일상을 살아가고 있는 만큼 유창한 영어 실력으로 감탄을 자아냈다. 또한, ‘피식쇼’ 콘셉트에 맞춰 영어 같은 한국어를 자연스럽게 섞어 쓰는가 하면, 최근 배우고 있다는 일본어로 능청스럽게 답하며 역대급 흥으로 연신 강렬한 폭소를 자아냈다.

김영철은 세월의 흐름에 따라 40대로 느껴지는 감정에 대해 성숙하게 조언해준 데 이어, 모든 개그맨들의 우상인 KBS2 ‘개그콘서트’ 개국 공신이자 1기 멤버로 합류하며 활약했던 소감과 당시 현장에 대한 설명까지 짤막하게 전했다.

SBS 파워FM ‘김영철의 파워FM’과 JTBC ‘아는 형님’, 다수의 앨범을 발매한 가수 활동 등 다양한 분야에서 많은 사랑을 받고 있는 김영철은 특유의 밝은 매력과 열정적인 에너지, 데뷔 27년 차에도 배움과 도전을 향한 쉬지 않는 열정을 바탕으로 많은 이들에게 영감을 주고 있다.

특히, 이번 ‘피식쇼’를 통해 데뷔 27년 차 개그맨이 쌓아온 코미디의 정수를 보여준 김영철은 더욱 강력해진 ‘슈퍼파워’의 아이콘답게 영상 내내 웃음과 감동을 자아내며 한계 없는 웃음 스펙트럼을 입증, 롱런 할 수 있었던 비결을 다시 한번 몸소 보여준 만큼 앞으로도 김영철이 이어나갈 활약에 관심이 집중된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

