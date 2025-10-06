LAFC, 애틀란타에 1-0 신승…'풀타임' 손흥민 평점 7.5, '결승골' 부앙가 8.1로 팀 내 최고점

LAFC 손흥민. 사진=LAFC 구단 SNS 캡처

손흥민(LAFC)이 풀타임을 뛰며 5연승에 힘을 보탰지만, 5경기 연속 득점은 이루지 못했다.

LAFC는 6일 미국 캘리포니아주 LA의 BMO스타디움에서 끝난 애틀란타와 2025 미국 메이저리그 사커(MLS) 정규리그 홈경기에서 1-0으로 승리했다. 5연승을 달린 LAFC는 승점 56(16승8무7패)으로 서부 콘퍼런스 4위를 유지했다. 2경기 더 치른 3위 미네소타 유나이티드와의 거리를 승점 2으로 좁혔다. 1위 샌디에이고(승점 60)와도 고작 승점 4 차이다. 샌디에이고 역시 LAFC보다 2경기 더 치렀다.

손흥민은 5경기 연속 득점을 노렸다. 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 하지만 애틀랜타의 수비진이 내려앉으면서 골문을 뚫기란 쉽지 않았다. 전반 12분 손흥민이 얻어낸 프리킥에 키커로 나선 부앙가의 슈팅이 골문을 살짝 벗어났고, 전반 16분 데니스 부앙가의 패스를 받은 손흥민의 슈팅은 수비벽에 막혔다. 답답한 흐름이 이어졌다.

첫 골은 후반 막판이 돼서야 터졌다. 후반 41분 중앙에서 올린 크로스를 상대 수비가 머리로 걷어냈다. 하지만 흐른 공을 문전 오른쪽에 있는 부앙가가 잡았고, 침착한 슈팅으로 골망을 흔들며 결승골을 터뜨렸다. 부앙가는 덤블링 세리머니를 한 뒤 손흥민과 하이파이브하며 기쁨을 만끽했다.

LAFC 득점을 합작한 손흥민과 부앙가. 사진=LAFC 구단 SNS 캡처

손흥민과 부앙가를 부르는 애칭 ‘흥부 듀오’가 또 한번 팀 승리를 견인했다. LAFC의 최근 18골의 주인공은 모두 흥부 듀오다. MLS 역사상 두 선수가 연속으로 넣은 최다 기록이다. 손흥민은 LAFC서 9경기 출전해 8골(3도움)을 넣었고, 부앙가는 최근 6경기서 10골(1도움)을 넣었다. 손흥민은 이날 5경기 연속 득점이 불발됐으나, 골을 넣은 부앙가는 리그 24호골을 신고해 리오넬 메시(인터 마이애미)와 득점 공동 선두에 올랐다.

통계 매체 풋몹에 따르면 손흥민은 평점 7.5를 받았다. LAFC 팀 평균이 7.2점이라는 점을 고려하면, '무난했다'는 평가로 보인다. 90분 풀타임을 뛰며 기회 창출 4회, 패스 성공률 86%(28회 시도 중 24회 성공) 등 공격은 물론, 리커버리 5회 등 수비에서도 준수한 활약을 펼쳤다. 팀 내 최고점은 부앙가에게 안겼다. 부앙가는 평점을 8.1를 받았다.

애틀랜타전을 마친 손흥민은 곧바로 한국행 비행기에 몸을 싣는다. 홍명보호에 합류해 오는 10일 오후 8시 열리는 브라질전, 14일 오후 8시에 열리는 파라과이전을 치른다. 이번 10월 A매치 2연전은 서울월드컵경기장에서 열린다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]