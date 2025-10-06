오늘만 본다!…삼성-NC, 대망의 WC 1차전 라인업 공개

사진=뉴시스

사진=뉴시스

‘내일은 없다.’

프로야구 삼성과 NC가 포스트시즌(PS) 포문을 연다. 6일 삼성라이온즈파크서 와일드카드(WC) 결정 1차전을 치른다. 좀 더 유리한 팀은 삼성이다. 정규리그 4위를 마크한 삼성(74승2무68패)은 1승을 안고 출발한다. 1,2차전 중 1경기서 승리 혹은 무승부만 거둬도 준플레이오프(준PO) 티켓을 얻는다. 지난달 30일 순위를 확정, 체력적으로도 조절해 왔다. 2경기 모두 삼성의 홈구장에서 열린다는 부분도 플러스 요인이다. 반면, NC는 9연승 기세를 잇고자 한다.

대망의 WC 1차전. 삼성은 아리엘 후라도를 선발투수로 내세웠다. 후라도는 올 시즌 30경기에 나서 197⅓이닝을 소화하는 동안 15승8패 평균자책점 2.60을 마크했다. 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책 이하)가 23회로, 이 부문 최다다. NC를 상대로는 4경기서 3승 평균자책점 2.10을 작성했다. 라인업은 이재현(유격수)~김성윤(우익수)~구자욱(지명타자)~르윈 디아즈(1루수)~김영웅(3루수)~강민호(포수)~김지찬(중견수)~이성규(좌익수)~류지혁(2루수)으로 꾸렸다.

사진=NC다이노스

NC는 토종 자원 구창모를 앞세운다. 상무에서 제대한 후 시즌 중반 합류했다. 4경기(14⅓이닝)에 나서 1승 평균자책점 2.51을 신고했다. 1선발 라일리 톰슨은 지난 4일 창원 NC전에 선발 등판, 이번 시리즈에 나서기 쉽지 않다. 로건 앨런과 고민하다 구창모를 택했다. 85구 정도로 예상된다. 타선은 김주원(유격수)-최원준(중견수)-박건우(지명타자)-맷 데이비슨(1루수)-권희동(우익수)-이우성(좌익수)-서호철(2루수)-김휘집(3루수)-김형준(포수) 순으로 구성했다.

양 팀 모두 ‘필승’을 다짐한다. 삼성의 경우 상대적으로 살짝 여유가 있다곤 하지만, 여전히 갈 길이 멀다. 장기적 차원에서 보자면 최대한 빠르게 시리즈를 마치는 것이 유리하다. 또 다른 외인 투수 헤르손 가라비토를 대기시킨다. 중요한 상황서 출격시킬 계획이다. 상황에 따라 필요하다면 WC 2차전 선발투수로 내정된 원태인까지도 불펜으로 활용할 생각이다. NC 역시 로건을 불펜으로 돌린다. 주자가 있으면 김영규가, 없으면 로건이 먼저 나갈 가능성이 크다.

사진=삼성라이온즈 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

