수지, “리얼 오판금” 외할머니와 꽃받침 포즈…손녀 미소 가득한 추석 인사

가수 겸 배우 수지가 외할머니와의 소중한 추억을 공유했다. 사진 = 수지 SNS 계정

가수 겸 배우 수지가 외할머니와의 소중한 추억을 공유했다.

수지는 5일 자신의 SNS에 “촬영장 근처에 외할머니집이! 나의 리얼 오판금과”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 수지는 외할머니와 함께 환한 미소를 지으며 다정한 포즈를 취하고 있다. 팔짱을 끼고 꽃받침 포즈를 하거나, 함께 산책을 즐기며 평범하지만 따뜻한 가족의 순간을 담았다. 화려한 무대 위의 모습과는 또 다른, 손녀 수지의 소박하고 따뜻한 모습이 눈길을 끈다.

수지는 “모두 다지니와 함께 해피 추석”이라는 문구도 덧붙이며 팬들과 추석 인사를 나눴다.

한편, 수지는 10월 3일 넷플릭스를 통해 공개된 드라마 ‘다 이루어질지니’에 출연했다. 이 작품은 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 이야기를 다룬 판타지 로맨틱 코미디. 공개 후 하루 만에 ‘오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈’ 1위를 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

