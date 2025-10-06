뉴비트, 오늘 '아육대' 60M 달리기 첫 출전…넘치는 패기 확인

뉴비트가 추석 명절 안방 시청자들과 만난다.

그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 오늘(6일) 오후 5시 10분 방송되는 MBC '2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회'(이하 '아육대')에 출연한다.

데뷔 후 처음으로 '아육대'에 참여하는 뉴비트는 이날 60M 달리기 종목에 출전한다. 당찬 패기와 열정적인 모습으로 경기에 임하며 명절 안방 시청자들에게 신선한 매력을 선보인다.

특히 뉴비트는 앞서 자체 콘텐츠에서 100km 도보 미션을 완주하며 강인한 정신력을 보여준 바 있어, 이번 '아육대'를 통해 숨겨진 운동 실력을 뽐낼 수 있을지 궁금증이 모인다.

뉴비트는 지난 3월 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)로 데뷔한 신인 보이그룹이다. 데뷔 전부터 이들은 미국, 멕시코 등 14개 도시에서 버스킹 투어를 진행하며 무대 경험을 쌓아왔다. 이를 통해 팬들과 직접 소통하며 공연 능력을 단단히 다졌고, 해외 팬덤 형성에도 큰 역할을 했다.

데뷔 이후 뉴비트는 '2025 러브썸 페스티벌', 'KCON LA 2025', '2025 케이 월드 드림 어워즈', 'ATA 페스티벌 2025' 등 국내외 다양한 유수 페스티벌 무대에 연이어 오르며 활발한 활동을 펼쳤다. 신인임에도 불구하고 강렬한 무대 장악력과 퍼포먼스를 보여준 뉴비트는 댄스 커버 영상들을 잇달아 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

한편 뉴비트는 현재 새 앨범 막바지 준비에 한창이다.

