27일 템페스트가 몰아친다! 'As I am' 단체·유닛 포토로 존재감 '올킬'

그룹 템페스트(TEMPEST)가 신보의 무드를 엿볼 수 있는 콘셉트 포토로 팬심 저격에 나선다.

템페스트는 지난 5일 공식 SNS를 통해 일곱 번째 미니앨범 'As I am(애즈 아이 엠)'의 단체 및 유닛 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 포토 속 템페스트는 절제된 카리스마와 세련된 분위기로 눈길을 끌고 있다. 멤버들은 각각의 깊은 눈빛과 자연스러운 포즈로 전하고자 하는 메시지를 오롯이 담아냈으며, 여섯 멤버의 서로 다른 에너지와 개성이 조화를 이루며 강렬한 시너지를 내고 있다.

특히 유닛 포토에서는 흑백으로 처리된 이미지 속 서로 다른 곳을 응시하고 있는 멤버들의 모습이 묘한 분위기를 더하고 있다. 빛과 그림자를 활용한 연출이 영화 속 한 장면 같은 인상을 남기며 공개될 신보를 향한 기대감을 끌어올리고 있다.

'As I am'은 템페스트가 지난 3월 발표한 미니 6집 'RE: Full of Youth(리: 풀 오브 유스)' 이후 약 7개월 만에 발매하는 신보로, 모두에게 보내는 위로의 메시지를 담고 있다. 템페스트는 이번 앨범을 통해 한층 성숙해진 음악적 스펙트럼과 눈을 뗄 수 없는 퍼포먼스로 팬들과 만날 예정이다.

다채로운 티징 콘텐츠를 순차적으로 공개하며 앨범에 대한 기대감을 고조시키고 있는 템페스트가 어떤 모습으로 존재감을 증명할지 관심이 모아진다.

한편 템페스트의 일곱 번째 미니앨범 'As I am'은 오는 27일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

