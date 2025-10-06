결혼정보회사 지노블, 추석 연휴 상담 문의 '급증'

상류층 전문 결혼정보회사 지노블(Gnoble)은 추석 연휴 기간 동안 결혼 관련 홈페이지 상담 문의 및 신규 가입자 수가 크게 늘어났다고 밝혔다. 이는 명절 분위기 속에서 외로움을 느끼거나, 가족 및 친지들의 결혼 독려가 미혼 남녀의 결혼 열망을 자극한 결과로 분석된다.

지노블 관계자는 "추석 연휴는 많은 미혼 남녀가 결혼에 대한 현실적인 고민을 하는 시점이다"라며, "특히 사회적으로 성공한 상류층과 전문직 종사자들은 바쁜 일정으로 인해 평소 만남의 기회가 적어, 연휴 기간을 활용해 체계적인 결혼 준비를 시작하는 경우가 많다"고 설명했다.

지노블은 이러한 추석 특수를 예상하고 연휴 기간에도 정상적인 상담 및 매칭 서비스를 제공한다. 상류층과 전문직에 특화된 지노블의 프리미엄 매칭 시스템은 단순한 조건 매칭을 넘어, 회원의 가치관과 성향을 심층 분석하여 성혼 가능성이 높은 상대를 연결하는 데 중점을 둔다.

특히, 30년 이상 노하우를 가진 베테랑 성혼 전문가들이 1:1 맞춤 컨설팅을 제공하는 것이 지노블의 강점이다. 이들은 명문가, 재벌가, 의사, 변호사 등 상위 1% 회원들의 까다로운 니즈를 충족시키며 실질적인 성혼을 이끌고 있다.

지노블 관계자는 "결혼을 희망하는 모든 분들이 '결혼의 신'들과 함께 만족스러운 인연을 찾고 성공적인 인생 2막을 열도록 최선을 다한다"며, "추석 연휴가 결혼을 향한 첫걸음을 내딛는 소중한 시간이 될 것이라 확신한다"고 강조했다.

