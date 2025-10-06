이재명 대통령 부부, 오늘(6일) ‘냉장고를 부탁해’ 출연…K-푸드 알린다

이재명 대통령과 김혜경 여사가 동반 출연한 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 추석 특집이 6일 방송된다. 사진 = JTBC

이재명 대통령과 김혜경 여사가 동반 출연한 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’ 추석 특집이 6일 방송된다.

JTBC에 따르면, 당초 5일(일) 방송 예정이던 추석 특집 ‘냉부해’가 대통령실 요청에 따라 이날 오후 10시로 편성됐다.

앞서 대통령실은 해당 방송사에 방영 연기를 요청하며 “국가공무원의 사망으로 전 부처가 추모의 시간을 갖고 있는 점을 감안했다”고 밝힌 바 있다.

이 대통령 부부는 방송에서 ‘K-푸드 전도사’로 나서, 한국의 제철 농수산물과 전통 추석 음식, 그리고 한식과 관련된 개인적인 추억들을 나눌 예정이다. 셰프들은 이들을 위한 요리 대결을 펼치며, 국내외 시청자들이 함께 즐길 수 있는 창의적인 K-푸드 요리를 선보인다.

김남준 대통령실 대변인은 지난 4일 서면 브리핑을 통해 “이재명 대통령 부부는 5일 방송 예정이던 JTBC ‘냉장고를 부탁해’ 추석 특집편에 출연해 제철 식재료를 활용한 K-푸드를 홍보할 예정이었으나, 국가공무원 사망으로 전 부처가 추모의 시간을 갖게 되어 방영 연기를 요청했다”고 밝혔다.

이어 대변인은 “이 대통령은 방미 직후인 지난 26일 밤부터 화재 상황을 수시로 보고받으며 피해 상황과 정부 대응을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 지시했다”며 “27일 국무총리 주재로 중대본 회의가 열렸고, 같은 날 오후 6시에 화재는 완진됐다”고 덧붙였다.

또한 “이 대통령은 28일 오전 10시 50분 비상대책회의를 주재해 대통령실 3실장, 위기관리센터장, 국정상황실장, 대변인 등으로부터 상황을 보고받고 대책을 논의했다”며 “이 자리에서 28일 오후 중대본 회의 개최와 부처별 점검을 지시했다”고 덧붙였다.

아울러 대통령실은 “이 대통령은 같은 날 오후 ‘냉장고를 부탁해’ 녹화를 마친 뒤 오후 5시 30분 중대본 회의를 주재했다”고 부연했다.

한편, ‘냉장고를 부탁해’는 톱스타들의 냉장고 속 재료를 활용해 셰프들이 요리 대결을 펼치는 프로그램으로, 김성주와 안정환이 MC를 맡고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

