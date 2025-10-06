정형돈, 지드래곤 듀엣 무대 대공개…‘화성인’ 단단히 힘줬네

tvN STORY ‘화성인이지만 괜찮아’에서 우열을 가리기 힘든 화성인 빅매치가 펼쳐진다.

오늘(6일, 월) 저녁 8시에 방송되는 ‘화성인이지만 괜찮아(연출 송명진)’ 6회는 추석 특집 ‘화성인 VS 화성인’으로 진행된다. 두 명의 화성인 후보자 중 누가 더 화성인인지를 MC 안정환, 정형돈이 판별할 예정으로, 역대급 초고난도의 검증이 예고돼 기대감을 드높인다.

MC 안정환, 정형돈은 추석 맞이 특별한 사자보이즈 에디션(?) 한복을 곱게 차려 입고 등장해 이목을 모은다. 두 MC는 이날도 매의 눈으로 화성인 판별을 다짐하지만, 댄스를 향한 열정으로 완성된 화성인 후보자들의 영화 같은 인생 이야기에 푹 빠져들어 웃음을 안긴다. 감탄을 넘어 경이롭기까지 한 이력을 지닌 후보자들을 향해 “‘화성인이지만 괜찮아’에서 아니면 본 적이 없다”며 연신 탄성을 터뜨리는가 하면, ‘댄싱킹’ 박남정과의 에피소드 등 강력한 토크에는 “오랜만에 (입담이) 센 분”이라며 박장대소하는 것. 한계를 초월한 후보자들의 댄스 배틀 역시 기립 박수를 부른 것으로 알려져 호기심을 더한다.

화성인을 검증하느라 과부하가 걸린 안정환과 정형돈의 말문을 턱 막히게 만든 가요계 레전드들(?)도 스튜디오를 찾는다. 지드래곤, 나훈아 도플갱어인 두 화성인 후보자와 마주한 MC들은 “목소리뿐 아니라 제스쳐도 똑같다”라며 격한 반응을 보이고, 후보자들의 상상을 뛰어넘는 노력들이 공개되자 깊이 공감하는 모습으로 훈훈함을 안기기도. 닮은꼴 화성인들의 눈을 뗄 수 없는 무대에 이어 정형돈이 무대에 오르는 장면이 포착, 본 방송을 더욱 궁금케 한다.

안정환, 정형돈의 ‘화성인이지만 괜찮아’는 매주 월요일 저녁 8시 tvN STORY에서 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

