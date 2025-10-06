‘웃지 못한 태극전사들’ 이재성의 마인츠, 함부르크에 0-4 대패···카스트로프의 묀헨, 프라이부르크전서 0-0

마인츠 이재성. 사진=AP/뉴시스

이재성이 마인츠의 2연패를 막지 못했다.

마인츠는 6일 독일 함부르크 폴크스파르크슈타디온에서 끝난 함부르크와의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 6라운드 원정 경기에서 0-4로 패배했다. 마인츠는 2연패에 놓이며 승점 4(1승 1무 4패)로 16위에 자리했다.

햄스트링 부상을 털고 돌아온 이재성은 선발 출전했다. 후반 26분 교체되기 전까지 71분간 부지런히 그라운드를 누볐다. 두 차례 유효슈팅을 기록했지만, 공격 포인트를 적립하지는 못했다. 패스 성공률은 79%(19/24)), 기회 창출 1회, 롱볼 2회 등을 기록했다. 축구 통계 매체 풋몹은 평점 6.1을 부여했다.

함부르크는 날개를 단 듯 그라운드를 지배했다. 전반 6분 알버트 삼비 로콩가의 선제골, 전반 9분 라얀 필립의 추가골로 이른 시간 승기를 잡았다. 후반에도 기세가 이어졌다. 후반 7분 장뤽 돔페 추가골, 후반 16분 필립 멀티골로 골 퍼레이드가 열렸다.

옌스 카스트로프도 웃지 못했다. 묀헨글라트바흐는 프라이부르크와의 홈 경기에서 0-0 무승부를 거뒀다. 승점 3(3승3패)으로 17위에 그쳤다. 카스트로프는 2선 미드필더로 선발 출전했다. 패스 성공률 92%(24/26), 기회 창출 1회, 롱볼 2회, 태클 6회, 가로채기 4회 등을 기록했으나, 공격 포인트를 올리진 못했다. 풋몹은 카스트로프에게 평점 7.3을 매겼다.

한국 축구대표팀에 뽑힌 둘은 곧바로 귀국길에 오른다. 홍명보호에 합류해 오는 10일 오후 8시 열리는 브라질전, 14일 오후 8시에 열리는 파라과이전을 치른다. 이번 10월 A매치 2연전은 서울월드컵경기장에서 열린다.

